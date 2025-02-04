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預算遭砍 中研院長：全國學研經費都應提高

中央社／ 台北4日電

在野立委砍預算，中研院業務費遭凍結12億元，研究員出差旅費遭砍15%。中研院長廖俊智今天說，科學技術與社會政經、國防發展史無前例緊密，全國學研經費都應提高而非減少。

立法院日前協商中央政府總預算時，中央研究院曾對外發布新聞稿為全國科學技術研發與人才培育以及高等教育經費請命，但最終業務費仍被凍結新台幣12億元，研究人員的出差旅費，包含參與學術會議、參與學術訪問及國內外研討會等相關經費也被砍15%，約3300萬元。

中研院今天在台北國際書展以「海灘拾貝：探索無邊知識海」為題，規劃「從文字看海洋」、「從生命科學看海洋」學術展區，廖俊智出席開幕茶會時，針對預算遭砍一事接受媒體聯訪。

廖俊智表示，全國學研單位都面臨預算問題，但應該提高全國科研經費，台灣已經落後鄰近競爭國家，「全國的科技研究跟教育經費都應該逐步上升」。

廖俊智說，經費被刪減可能會讓國際社會認為台灣不重視科學研究，在全世界科學發展的時候，特別是現在在推動社會經濟政治，甚至國防的發展時，都與科學技術是史無前例的緊密，假設在這個時間點沒有持續投資的話，其他國家會怎麼想，研究人員會怎麼想，「我想不言而喻」。

廖俊智也提到，中研院預算被砍，對中研院最大的影響為研究人員心理，當經費使用被指指點點或遭凍結、刪減，心裡總是會不平衡，認為「自已這麼努力，為什麼別人不認可等」，有些約聘僱人員也會因經費被砍，擔心薪水沒有保障。

這次研究人員出國相關經費遭砍，廖俊智說，相關出國經費是分配給院內所有的單位，因此每個單位的出國經費都受影響。

廖俊智表示，雖然現在線上會議越來越有效率，但仍有許多學術合作必須透過人與人面對溝通交流才能達到，包含實際實驗、田野調查以及建立學術界長久的情誼，這都是線上會議無法達到的。

中研院 廖俊智 科學

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