賴清德首份總統書單曝光 「台灣審議民主」等47本入列

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統親自出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場，總計買了47本書，包括王鼎鈞百歲作品「江河旋律」、平路的「台灣三部曲」、郭松棻的「落九花」、探討手機成癮症的「失控的焦慮世代」等。而他在台灣大學出版中心一口氣買了「台灣審議民主的進化時代」、「逃離中國:現代台灣的創傷、記憶與認同」、「為什麼是台灣？中國領土完整的地緣戰略理由」三本書，對照台灣現在的立法院現況和兩岸情勢，相當值得玩味。

「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」賴清德參加台北書展開幕典禮時表示，知識就是力量，買書看書是非常值得做的一件事情，鼓勵國人同胞都能夠踴躍參加。賴總統也在開幕典禮後逛書展，前往印刻、台文館、城邦、公民書區、台漫館等攤位參訪。他在每個攤位都逗留良久、聆聽出版社的詳細介紹。