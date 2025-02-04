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賴清德首份總統書單曝光 「台灣審議民主」等47本入列

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
賴清德（右二）總統出席台北國際書展開幕典禮並逛書展買了「言論自由」、「DAY OFF」等書籍，賴清德在致詞時表示投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。記者曾學仁／攝影
賴清德（右二）總統出席台北國際書展開幕典禮並逛書展買了「言論自由」、「DAY OFF」等書籍，賴清德在致詞時表示投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。記者曾學仁／攝影

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統親自出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場，總計買了47本書，包括王鼎鈞百歲作品「江河旋律」、平路的「台灣三部曲」、郭松棻的「落九花」、探討手機成癮症的「失控的焦慮世代」等。而他在台灣大學出版中心一口氣買了「台灣審議民主的進化時代」、「逃離中國:現代台灣的創傷、記憶與認同」、「為什麼是台灣？中國領土完整的地緣戰略理由」三本書，對照台灣現在的立法院現況和兩岸情勢，相當值得玩味。

「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。」賴清德參加台北書展開幕典禮時表示，知識就是力量，買書看書是非常值得做的一件事情，鼓勵國人同胞都能夠踴躍參加。賴總統也在開幕典禮後逛書展，前往印刻、台文館、城邦、公民書區、台漫館等攤位參訪。他在每個攤位都逗留良久、聆聽出版社的詳細介紹。

由台文館策展的文學書區，以「文學成影」為主題，邀請出版作品曾改編成影視作品的出版社如聯合文學、九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅一起參展。賴清德參觀此區時，隨手拿起廖輝英的「油麻菜籽」，用流利漂亮的台語唸出小說文字，圍觀者稱讚「好有感情」。這本書也在賴清德的購書名單中。

賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴總統參訪國際書展所買的書單。圖／文化部提供
賴清德（中）總統出席台北國際書展開幕典禮並逛書展買了「言論自由」、「DAY OFF」等書籍，賴清德在致詞時表示投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。記者曾學仁／攝影
賴清德（中）總統出席台北國際書展開幕典禮並逛書展買了「言論自由」、「DAY OFF」等書籍，賴清德在致詞時表示投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。記者曾學仁／攝影

台北國際書展 聯合文學 賴清德

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