中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

行政院中辦業務費遭砍到只剩1％，甚至影響中部人辦領護照。副執行長吳音寧今PO文表示，史上頭一遭面臨「開工大問題」，並點名中部11名藍委；有網友認為是扯淡文，也有PO黃國昌簽名的提案表反擊，更有擔心要到台北辦護照。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程說，服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北，目前在協商中，影響是民眾權益委辦與代辦廠商違約問題待解決；約聘僱、臨時人員與清潔人員面臨失業。

吳音寧今在臉書PO文，並附上門口公告「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」的照片。

吳音寧表示，過完年，許多地方已經「開工大吉」，不過行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」；以中部服務中心為例，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。

吳音寧指出，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？這是有史以來第一次遇到的狀況。