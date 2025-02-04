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中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
吳音寧今在臉書PO文表示，過完年，行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」，引起熱議。圖／翻攝自吳音寧臉書
吳音寧今在臉書PO文表示，過完年，行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」，引起熱議。圖／翻攝自吳音寧臉書

行政院中辦業務費遭砍到只剩1％，甚至影響中部人辦領護照。副執行長吳音寧今PO文表示，史上頭一遭面臨「開工大問題」，並點名中部11名藍委；有網友認為是扯淡文，也有PO黃國昌簽名的提案表反擊，更有擔心要到台北辦護照。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程說，服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北，目前在協商中，影響是民眾權益委辦與代辦廠商違約問題待解決；約聘僱、臨時人員與清潔人員面臨失業。

吳音寧今在臉書PO文，並附上門口公告「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」的照片。

吳音寧表示，過完年，許多地方已經「開工大吉」，不過行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」；以中部服務中心為例，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。

吳音寧指出，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？這是有史以來第一次遇到的狀況。

吳音寧還點名中彰投苗國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、謝衣鳯、馬文君、游顥、陳超明、邱鎮軍等11人，「你們到底是基於什麼樣的理由，可以將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公！」

民眾今天在行政院中部聯合服務中心外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾今天在行政院中部聯合服務中心外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾今天在行政院中部聯合服務中心外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾今天在行政院中部聯合服務中心外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影

吳音寧 國民黨 水電 行政院 護照

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