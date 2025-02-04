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傳藍營立院新會期民生優先 綠營：歡迎起義來歸

中央社／ 台北4日電

媒體報導，藍委透露立法院新會期要以民生法案優先。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍營立委不要說一套做一套，若願民生優先、擱置政爭，民進黨團樂觀其成，歡迎藍營立委起義來歸。

罷免潮來臨，媒體報導有藍營立委透露立院新會期要以民生法案優先。

對此，吳思瑤指出，民間團體自主串聯的大罷免行動，勢必對被點名的立委造成相當大的壓力，人民是國家的主人，沒有人可以站在民意對立面，任何人面對民意要謙遜。

她說，如果藍營內部的立委感受到必須聆聽人民聲音，願意起義來歸，以民生優先、擱置政爭，民進黨團樂觀其成。

吳思瑤說，但藍營目前釋出的訊息，在新會期依舊是高度政治性及爭議性的法案，例如反進步、反民主，踐踏、閹割世代正義的反年改法案，又例如公投綁大選，也是一個會高度引發社會動盪對立的法案，藍營立委不要說一套做一套。

至於藍營也將發動罷免反制，吳思瑤說，國民黨鎖定罷免她和吳沛憶，背後都是劍指下一次選舉，藉由罷免來操兵，利用罷免來提升有意參選者的知名度，就是為了踩著優秀立委往上爬。

吳思瑤表示，如果國民黨要培育參選的年輕世代，是用這種不正當、反民主、復仇的手段，作為培育青年世代的作為，讓人非常遺憾。

吳思瑤表示，罷免不應當連結政黨選舉利益，不應當預先去啟動復仇式罷免，為了某黨、某些人的參選起手式，這樣的罷免完全不具正當性，也不是為了公共利益，而是為了政黨選舉的私利。

至於民眾黨代理主席黃國昌今天接受廣播節目訪問時，呼籲總統賴清德以蒼生為念，清楚做出政治決斷，告訴台灣社會民進黨反對用罷免制度進行政治鬥爭、不支持大罷免創造社會對立衝突。

吳思瑤回應，黃國昌很喜歡靠蹭別人的流量、聲量來成就自己，大小事都要單挑賴總統，就罷免這件事找賴總統辯論是「畫錯重點、找錯對象」；如果要辯論罷免的正當性，應當優先選擇跟國民黨主席朱立倫對話，因為發動惡罷、亂罷的政黨是朱立倫領導的國民黨，國民黨才是以政黨名義去挑選、鎖定惡罷的對象。

吳思瑤說，黃國昌要角逐民眾黨主席，現在想要博取更大的政治版面，靠著消費人民珍貴的罷免權利，只為了成就自己參選或當選黨主席的政治意圖，要好好選黨主席，應當找參選對手蔡壁如辯論民眾黨發展路線。

吳思瑤 國民黨 民進黨 罷免 賴清德

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