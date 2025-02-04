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大S染流感猝逝 吳思瑤籲藍白儘速解凍衛福部預算

中央社／ 台北4日電

藝人大S徐熙媛因感染流感併發肺炎離世，引發民眾爭先接種流感疫苗。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院上會期審查114年度中央政府總預算案，衛福部被提案凍結預算件數是所有部會第2名，呼籲藍白立委盡快把不合理預算凍結案解凍。

吳思瑤上午在立法院受訪時指出，大S不幸往生，全台同感哀痛，希望大家在注意新聞事件同時，也要注意自身健康與安全。衛福部及政府該做的事，是趕快針對疫苗供給推廣行銷，讓高風險人士優先注射疫苗。立法院院能即刻針對上會期末審議中央政府總預算被凍結的相關議案，儘速安排進行解凍。

吳思瑤說，今年度中央政府總預算案凍結新台幣1600多億元，是過去凍結數的10倍。其中，攸關人民安全健康、社會公共衛生的衛福部，提案凍結件數是所有部會的第2名。大家現在擔心流感疫情擴散，國會應當即刻進行不合理預算提案的解凍，應當給藍白立委更多督促和壓力。

吳思瑤表示，衛福部所有媒宣費被通案凍結高達6成，若沒有及早解凍，衛福部沒能力去行銷，把必要、正確的醫療相關訊息第一手提供給國人，希望大家關心彼此健康之餘，也要督促、懇請藍白委員，「醫療沒有顏色，健康是每一個人的」，趕快把不合理的凍結案解凍。

吳思瑤表示，當所有人為亡者祝禱同時，希望大家保護彼此健康和安全，眼前該做的事，是讓政府推廣健康相關政策，立法部門趕快將預算進行解凍。健康沒有顏色，保護國人是立委的職責。

吳思瑤 流感 流感疫苗 立法院 總預算 衛福部

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