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網傳藍白委砍疫苗採購預算 張啓楷斥謠言：一毛都沒刪

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷。記者陳正興／攝影
民眾黨立委張啓楷。記者陳正興／攝影

藝人大S徐熙媛病逝，民眾關注流感疫苗接種資訊。民眾黨立委張啓楷今天表示，親綠側翼造謠藍白大砍疫苗經費，然而這筆錢一毛都沒有刪，主要是去年的疫苗採購執行率偏低，經過討論也僅有凍結1000萬元，目前為止國內流感疫苗仍然充分。

張啓楷上午透過影片向媒體表示，部分親綠側翼網軍利用不幸事件，瘋傳藍綠立委大砍疫苗採購經費，然而今年度經費為52億3557萬元，這筆錢後來一毛都沒有刪，主要是去年疫苗採購執行率偏低，甚至有1236萬劑新冠疫苗被銷毀，相信大多數台灣民眾也都認為要檢討。

張啓楷說明，後來經過朝野立委討論，立法院僅有凍結1000萬元，一毛錢都沒有刪減，目前國內還有20萬劑流感疫苗，呼籲大家不要輕易聽信謠言，家裡有長者或幼兒就去打疫苗，有流感症狀也要趕快去看醫生，千萬不要再聽信沒有人性的謠言。

民眾黨代理主席黃國昌上午接受廣播節目專訪時也提及，徐熙媛因為流感過世，就連這麼哀傷的新聞，竟然有人以此進行政治攻擊，台灣本來是一個和善的社會，台灣人民都很善良，「什麼時候執政黨把台灣社會帶向對立衝突，而且快要沒有人性的境界。」

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