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486先生「投胎說」惹議道歉 凌濤：錯一句話變成487

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，綠營側翼搞意識形態到缺乏人性，486說錯一句話變487。 圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，綠營側翼搞意識形態到缺乏人性，486說錯一句話變487。 圖／聯合報系資料照片

藝人「大S」徐熙媛春節赴日旅遊，2日因流感併發肺炎過世。電商網紅「486先生」在社群發文「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」遭砲轟沒口德，事後雖自稱腦殘並道歉，仍難止批評；國民黨桃園市議員凌濤表示，486說錯一句話變成487。

凌濤表示，486「投胎說」越更正越慘，越道歉破綻越多，簡直是「假道歉真仇恨」，不是一句腦殘可以蒙混過關，綠營側翼搞意識形態到缺乏人性，「486說錯一句話變成487」，將遭到全台灣人民唾棄。

對於「大S」過世消息，凌濤表示震驚與遺憾，指消息也提醒大家「流感的威脅不容忽視」，接種疫苗是預防重症最有效的方法之一。他詢問衛生局，桃園目前有2.8萬劑公費疫苗可接種，符合公費疫苗資格可優先施打，建議民眾先致電各區衛生所確認疫苗剩餘數量，以免撲空。

486先生 凌濤 大S 流感 疫苗 衛生所

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