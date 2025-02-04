486先生「投胎說」惹議道歉 凌濤：錯一句話變成487

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君與亞西及非洲司代理副司長陳詠博上午出席外交部「單位主管例行新聞說明會」，亞西及非洲司代理副司長陳詠博表示，外交部自去（2024）年10月起，透過外交管道，持續在對等、尊嚴的原則下，溝通並瞭解南非對未來台斐雙邊關係的看法，同時堅守我方絕不接受片面改變現狀的立場。南非政府於今年1月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

2025-02-04 11:55