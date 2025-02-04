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代替侯友宜出席國民黨新春團拜 劉和然：強化與黨的連結度
新北市副市長劉和然今天代表市長侯友宜出席國民黨新春團隊，要增加與黨的連結度。劉和然說，民進黨開春第一件是推大罷免潮，藍營執政的新北市政府開工第一件事是辦行動治理，凸顯出兩個黨的價值與差異。
劉和然說，侯市長今天慰勞新春值勤的客運司機行程是1個月前就排好，因此由他來出席黨部活動。侯有請他轉達對黨員的感謝之意，過去7年，侯市長請大家幫忙了3次，2次市長選舉、1場總統大選，感謝大家對他的支持。
新北市政府昨天啟動行動治理座談會，首場辦在板橋區，接著將走訪其他行政區，行腳將完成新北29個行政區，與地方里長座談交流，傾聽民瘼，一步一腳印就是新北的地方精神。
劉和然說，侯市長任期剩不到2年，侯有表達態度，在剩餘任期內，將把一天當兩天用，一塊錢當兩塊錢用，新版統籌分配款上路後，新北可望增加374億，將全數用在地方建設、社會福利。即便增加後，人均預算還是22縣市最低，市府會加速進行建設，讓地方有感。
劉話鋒一轉批民進黨當家鬧事，他說，民主常態是4年選舉一次，罷免是例外，當家者竟然在立委就任不到1年就放話要罷免，企圖讓罷免變常態，這是非常錯誤的示範，讓選輸的人再回來。對於民進黨的作法，當然不用客氣，必要時就該以戰止戰。
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