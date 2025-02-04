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蔡壁如喊政見發表會納入辯論 黃國昌：依照選委會安排

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席補選2月15日登場，現任立委黃國昌（右）、前立委蔡壁如（左）將釘孤枝。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席補選2月15日登場，現任立委黃國昌（右）、前立委蔡壁如（左）將釘孤枝。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席補選2月15日登場，前立委蔡壁如主張政見發表會納入辯論，代理主席黃國昌今天聽聞後表示，自己總是以平常心看待，依照選舉委員會的決定辦理，「怎麼安排就怎麼進行，我沒有任何意見。」

蔡壁如上午在臉書發文指出，民眾黨主席補選將以電子投票的方式進行，政見發表會分別選在2月8日、14日分成兩地舉辦，不過選務小組尚未公開實際的進行方式，她本人及辦公室都沒有收到「邀集商議選務執行細節」，而不少黨員支持者也建議應該納入辯論形式。

針對蔡壁如的說法，黃國昌上午受訪時說，黨主席補選以平常心看待，選舉委員會怎麼決定就照辦，「我也沒有收到任何通知」，選委會有其工作時程，最重要的事情還是把工作做好，「選委會怎麼安排就怎麼進行，我沒有任何意見。」

民眾黨前主席柯文哲上月宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌，民眾黨先前發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，任期自2025年2月19日至2026年12月31日。

按照民眾黨補選期程規劃，分別定在2月8日、14日舉辦兩場政見發表會，由於出現一名以上參選人，原本有意將政見發表會改為辯論形式。民眾黨選委會主委林富男表示，按照原計劃舉行兩場政見發表會，沒有考慮採用辯論的形式，選舉投票公告就是寫政見發表會，不過也會設計提問的環節，屆時將開放黨員線上提問。

政見發表會 柯文哲 民眾黨 蔡壁如 補選 辯論 黃國昌

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