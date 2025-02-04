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影／出席世界癌症日活動 賴清德總統：國人健康不應分黨派

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

賴清德總統今天出席世界癌症日活動，致詞時強調癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通，並宣布今年癌症篩檢放寬篩檢年齡、增加篩檢項目，提出2030癌症標準死亡率降低3分之1的目標。

賴清德表示，癌症自民國74年迄今40餘年來，都是我國10大死因之首，每年有5萬餘人因癌症辭世，可說是台灣健康第一殺手，許多國家也都面臨類似的問題，我國在「癌症防治法」下，提出國家級癌症防治計畫，迄今已邁入第5期，自就任後提出2030年癌症標準死亡率降低3分之1的目標，相信大家全力以赴，只要團結、方法對，就有機會達成。

賴清德說，增加癌症篩檢預算、擴大癌症篩檢是其中一項具體的方法，今年行政院增加40億公務預算，支持癌症篩檢，癌篩相關預算超過60億元，但立法院審查預算時，將癌症篩檢行政費用刪減1成、凍結3成，缺乏行政費用可能讓篩檢發生困難，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通。

賴清德總統今天出席世界癌症日活動，致詞時強調，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通，並宣布今年癌症篩檢放寬篩檢年齡、增加篩檢項目，提出2030癌症標準死亡率降低3分之1的目標。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天出席世界癌症日活動，致詞時強調，癌症防治、國人健康不應分黨派，會持續與在野黨溝通，並宣布今年癌症篩檢放寬篩檢年齡、增加篩檢項目，提出2030癌症標準死亡率降低3分之1的目標。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）今天出席世界癌症日活動，和與會人士合影留念。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）今天出席世界癌症日活動，和與會人士合影留念。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天出席世界癌症日活動，接受致贈希望絲帶公仔。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天出席世界癌症日活動，接受致贈希望絲帶公仔。記者邱德祥／攝影
今天是世界癌症日，癌症基會會舉辦活動，會場陳設希望絲帶公仔。記者邱德祥／攝影
今天是世界癌症日，癌症基會會舉辦活動，會場陳設希望絲帶公仔。記者邱德祥／攝影

死亡率 癌症防治法 總預算 賴清德

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