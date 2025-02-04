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癌症篩檢業務費遭刪一成 賴總統盼放行：防癌不該分朝野

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

今天是世界癌症日，癌症希望基金會舉辦「健康台灣，有你有我」記者會，賴清德總統表示，癌症是台灣第一殺手，自己上任後提出2030年癌症標準死亡率降低三分之一的目標，但癌症篩檢「行政費用」遭立法院刪除一成，恐讓篩檢難以進行，癌症防治應不分朝野，盼立法院放行預算。

國際社會重視癌症防治，賴總統表示，美國總統拜登、前總統歐巴馬均提出癌症篩檢計畫，自己上任後與醫界結合，成立健康台灣委員會，提出癌症防治對策，盼2030年前達到癌症標準化死亡率降低3分之1目標，醫界看到目標，認為「政府企圖心很強」，自己則勉勵醫界，把標準訂高，只要團結，一定有機會達標。

賴總統說，政府將訂出「國家健康憲章」，國家重大政策不得影響國人健康，針對癌症危險因子，也應跨部會積極解決，打造安全環境讓國人生活，同時提出具體因應方法，包括增加癌症篩檢預算，擴大癌症篩檢項目等，今年衛福部已增加40億預算，現已達到60億預算，並將多項公費癌症篩檢年齡下修至30歲，另也成立癌症新藥基金，未來預計每年編列100億元。

近期立法院、行政院面臨預算之爭，賴總統說，癌症篩檢「行政費用」被刪除1成、凍結3成，「沒有行政費用，如何進行篩檢？」衛福部官員會很辛苦，呼籲衛福部與在野黨溝通，癌症防治是保護國人健康的政策，不應區分朝野黨派。

衛福部國健署長吳昭軍說，感謝總統支持癌症篩檢政策，目前各部會預算立法院雖已三讀，但尚未送至行政院，刪減細節尚不明確，有關癌症篩檢相關預算，目前凍結、刪除的預算只限業務費，預期會影響業務推行，但「對民眾服務沒有影響」。

衛福部長邱泰源表示，衛福部114年新增40億元公務預算擴大癌症篩檢服務、以公務預算挹注50億元規劃「癌症新藥基金」暫行支付，並自113年5月1日起新增「次 世代基因定序檢測（NGS）」納入健保給付，盼提升癌友照護品質，並降低癌症治療經濟負擔。

邱泰源提到，國健署與癌症希望基金會合作，已輔導105家醫院成立「癌症資源中心」，提供病人與家屬更有效的整合性癌症資源服務，自己關注安寧療護，盼安寧病人及家屬的身心都能得到最好的照顧，持續住院安寧服務、居家安寧服務及安寧共照服務。

癌症希望基金會2月4日至2月9日連續6天舉辦「希望絲帶公仔快閃華山」活動，展出與藝術家眼球先生合作創作的42座象徵20種癌別的「希望公仔」，董事長莊國偉說，這些公仔有正立有倒立，寓意癌症翻轉癌友生命，但仍可活出精彩人生，盼藉此傳遞抗癌勇氣與力量。

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