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【重磅快評】川普的膽小鬼遊戲 台灣敢不敢玩？

聯合報／ 主筆室
加拿大和墨西哥與美國達成協議，美國總統川普同意原訂周二生效的新關稅暫緩實施至少30天。美聯社
加拿大和墨西哥與美國達成協議，美國總統川普同意原訂周二生效的新關稅暫緩實施至少30天。美聯社

美國總統川普一上任就點燃關稅大戰戰火，關稅是他拿在手上的武器，其實策略是要換來談判。很明顯的，跟墨西哥及加拿手都已達到效果，美墨加三方先前對陣叫囂，但在川普先後與墨西哥總統薛恩鮑姆、加拿大總理杜魯多通話後化解緊張情勢，關稅延後一個月實施。印證川普啟動的關稅大戰本質上是一場「膽小鬼遊戲」，台灣敢不敢玩？

美國對墨西哥課徵關稅將在4日生效之際，墨西哥總統薛恩鮑姆3日在社群平台宣布，美國計劃對墨西哥加徵的關稅暫緩一個月實施。她並且說，在兩國領導人達成協議後，墨西哥將立即部署1萬名部隊增援邊境。

川普先前已簽署行政命令，將對所有加拿大進口商品課徵25%關稅，能源產品除外，僅徵收10%關稅。加拿大總理杜魯多對此本來還很嘴硬，川普索性放話「要玩大家一起玩」，最新進度是加拿大將實施13億美元邊境計畫，增加資源以阻止芬太尼的流動，有將近1萬名前線人員致力於保護邊境。

美國下一個關稅戰爭對象是中國大陸，白宮4日起將對大陸商品加徵10%關稅。川普表示，未來24小時內將與中國大陸展開談判，「如果我們不能與中國達成協議，那麼關稅將非常、非常可觀。」

但雙方都沒打算發動全面的貿易戰。大陸領導人習近平日前已釋出和美國總統川普談判的意願，目前看來陸方初步將提議將重點擺在恢復雙方2020年初和川普政府簽署但未能落實的貿易協議。當時中國大陸承諾在2020年和2021年至少加購2000億美元的美國商品和服務。

對川普來說只是「一枝筆的筆尖」的台灣，暫時還排不上關稅戰的優先名單裡，但台灣對美國的貿易順差持續增加，去年台灣對美國的貿易順差達到648億美元，創下歷史新高。光是去年1至10月，美國對台灣的貨品貿易逆差為618.74億美元，是美國第六大逆差來源，台灣未來不可能不被盯上，川普日前即已說要對半導體課徵關稅。

可以預見的，台灣對美國沒有膽子敢喊出什麼報復手段，大抵只有兩個策略，一個是向美國買更多的東西，另一個是到美國投資設廠。應變方法看起來很簡單，但可不是我們說買就買、想買就買，例如台灣最想買的應該是新進武器，要看美國是否批准；至於到美國投資，也是同樣的道理，要經過老美挑選才去得了，台積電不就被掐著脖子到美國製造晶圓？就算成本高、就算勞工問題不少，就算有人才流失的風險，還是得去。

上述這兩項策略都需要國家的力量談判，爭取對我方最有利的條件，但能指望政府嗎？經濟部昨天好不容易擠出的應變四招其實等於一招，就是提供資訊給台商，這一招也形同無招。郭智輝上任後喊出有如繞口令的經貿政策--「境內關外、境外關內」，空有口號、欠缺細節，難怪台商只能低吟「夢醒時分」裡的經典歌詞「開始懷疑人生」。

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