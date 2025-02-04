罷團扯「藍白操作大S死訊」朱立倫：多點人性少點政治

藝人大S徐熙媛猝逝消息正好在全國大罷免記者會中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」。國民黨主席朱立倫今天表示，請這些朋友多一點人性，少一點政治；國民黨立委王鴻薇也批，再度證明罷免行動是不折不扣的惡罷，連藝人病逝都可以拿來政治操作。

朱立倫今在台北市黨部新春團拜時受訪表示，如果只為了政治，這樣不斷的說謊，不斷的惡意攻擊，對於往生者是非常不敬，非常沒有人性。

王鴻薇受訪表示，大S病逝消息令大家震驚、許多粉絲非常悲痛，沒想到青鳥、罷免者竟繼續利用這次事件來做政治操作，這樣的說法已經到了沒人性的地步，這個事件也會引起社會很大反彈。

網紅486先生第一時間發文譏諷「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」，儘管後來道歉，仍無法平息網友怒火。王鴻薇表示，不要打著高度意識形態，就隨時連人命都可以政治發言，這種作為真的令人反感。

此外，針對下會期推出的優先法案，王鴻薇表示，面對此次大罷免，大家是最團結的，沒有任何一人會落單，國民黨會團結一起。包括黨團、智庫正在研擬，很多立委都有提出相關民生法案，過段時間就會跟大家報告，優先法案中絕對會有民生法案。