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大S病逝綠側翼稱砍預算不能宣傳防疫 廖偉翔：不需政治病毒

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導

藝人大S因流感併發肺炎病逝日本，綠營側翼疾管署預算被藍白大砍，不能宣傳防疫，恐致更多人喪命。國民黨立委廖偉翔今天批評，側翼青鳥用假訊息把逝者當政治祭品，這種死要權力的行為根本是民主之恥。

「拿人命當罷免彈藥，台灣真的不需要這種政治病毒。」廖偉翔表示，衛福部媒體宣傳費比去年增加4000萬，法定傳染病防治、疫苗採購儲備、邊境檢驗強化等經費都比去年增加10%以上，在野刪的是浮濫圖文標案，不是救命錢，側翼青鳥用假訊息把逝者當政治祭品，這種死要權力的行為根本是民主之恥。

國民黨立委蘇清泉也說，114年度總預算中，衛福部的「媒宣預算」從113年度4307萬元大增為8401萬元，暴增近一倍，在野黨立委要求管控預算也是有所本，否則面對如此爆增的預算卻不聞不問，豈不失職？

針對網友點名國民黨立委涂權吉、蘇清泉、邱鎮軍提案凍結疾管署購買疫苗預算5%，蘇清泉表示，凍結預算是民代問政的手段之一，目的是要讓執政者受到民意的監督。猶記得在新冠疫情期間，政府忽略刻意抵制不讓國內團體捐贈疫苗，讓大家打不到BNT，那正是完全執政的民進黨不受在野監督下所犯的錯誤。

蘇清泉指出，去年疫苗採購預算，原本編約50億元，但去年只買了約5億元疫苗，執行率僅10%，衛福部自承疫情趨緩，還動手銷毀各類新冠疫苗1236萬劑，立委凍結5%預算，要求疾管署檢討說明預算執行率過低的問題，這也是職責所在。

蘇清泉說，衛福部乃至於整個行政院，過去因為完全執政，預算浮編情況嚴重，執行不力也沒人可管，但民意對民進黨不滿，改投在野黨要加強監督，他領受這項任務，以民意為本，執行立委職責，勇往直前，必不負人民所託。

蘇清泉感嘆，昨天一早傳出藝人大S因為流感併發肺炎驟逝，原本此事與政治無關，豈料傍晚，中央廚房出菜，側翼網軍集中火力攻擊，「拿人血饅頭狂吃這種事，實在突破人們的道德底限」。

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