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罷免吳思瑤、吳沛憶團體最遲下周遞送提議書

聯合報／ 記者王千豪李成蔭／台北即時報導
罷團日前在捷運石牌站附近設站，號召民眾簽連署書罷免民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
罷團日前在捷運石牌站附近設站，號召民眾簽連署書罷免民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

罷免號角正式吹響，罷免國民黨立委的團體搶在開工日一早到中選會遞交第一階段提議書。罷免雙北民進黨立委團體也大有斬獲，包括立委吳思瑤、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘已經跨過一階段門檻，立委吳沛憶接近門檻，其中北市雙吳的提議書最遲下周送交中選會。

罷免吳思瑤召集人賴苡任表示，從2月1日開始收件以後，民眾反應非常熱絡，原本評估春節期間，人應該不多，但「人真的超級多」，短短兩天就已突破第一階段門檻，初估有3000份左右，接下來會持續擺攤，回收先前已經發出去的連署書，確保第一階段過關無虞。

罷免吳沛憶部分，「蟾蜍剋星」發起人滿志剛表示，對於第一階段達標非常樂觀，現場民眾絡繹不絕，會持續擺攤收件，並為接下來的第二階段做準備。至於何時到中選會送件，滿志剛說，最遲下周，視連署書整理狀況而定，會跟罷免吳思瑤同步。罷免吳沛憶召集人劉思吟也說，連署份數已經相當接近門檻。

新北市部分，罷免張宏陸發起人吳禹辰表示，目前蒐集到的提議書已達2200份，已超過門檻的2163份，且持續增加中；接下來除再辦兩場連署外，也正盤點資料比較齊全的提議書來做第一輪送件，將拚這一兩周送件。

吳禹辰感嘆，昨20多團聯合送件很明顯就是聯電創辦人曹興誠帶頭，猶如一總司令發號施令，不像他們「走投無陸」都是在地青年學生集結，是真正自主字發的在地團體。他也說，也因此目前以顧好板西區為主，待一切就定位再考慮串連其他團體。

罷免蘇巧慧和吳琪銘的團體「新北大掃除」發言人王昱人表示，相關第一階段連署書目前都還在整理中，尚須一些時間，不過可以確定數量都已分別超過蘇的2700份、吳的2908份門檻，持續趕工中力拚最晚這周送出。

王昱人指出，他們就是土樹三鶯在地公民團體，光是準備這些就要花很多時間，怎麼還會有其它閒暇時間去串連其他團體，對於其他罷團他們也沒有時間評論。

罷免 門檻

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