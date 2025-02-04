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朱立倫火力全開批綠 酸民進黨定義新政治要多數服從少數

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
國民黨主席朱立倫批，民進黨不甘在立院表決輸人，竟創造新規則，要多數服從少數，民進黨新定義的民主是民進黨做主，相當荒謬。記者侯永全／攝影
國民黨主席朱立倫批，民進黨不甘在立院表決輸人，竟創造新規則，要多數服從少數，民進黨新定義的民主是民進黨做主，相當荒謬。記者侯永全／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午連跑北北基三縣市新春團拜，砲火全開批民進黨當家鬧事讓人搖頭，新春一開工就搞大罷免，朱要黨員團結一致對外，必要時藍軍將採取以戰止戰策略反擊。朱批，民進黨不甘在立院表決輸人，竟創造新規則，要多數服從少數，民進黨新定義的民主是民進黨做主，相當荒謬。

朱立倫今天上午到國民黨新北市黨部主持新春團拜，板橋立委葉元之、多位國民黨議員都出席，市長侯友宜跑市政行程無法到場，由副市長劉和然代表出席，新北市工策會總幹事謝政達也到場，藍營展現新春大團結氣勢。

朱立倫說，近年是國民黨最團結的時期，不管是立法院黨團，或15個執政縣市長，大家團結一致對外，綠營想興風作浪、製造矛盾，不會得逞。

朱指出，立院上個會期是預算會期，這個會期是法案會期，「如何讓民眾過好日子」就是黨團問政核心，其實財劃法也是民生議題，民進黨刻意將它泛政治化，製造紛爭。朱說，地方首長就是要好好做事，立委職責是全力監督政府，而非變成護航者，民進黨要求一塊錢預算都刪不得，非常荒謬。

朱還說，民進黨一個手指對準國民黨，4個手指頭其實指向自己，民進黨不甘在立院表決輸人，竟創造新規則，要多數服從少數，民進黨新定義的民主就是民進黨做主，相當荒謬。台灣要進步要靠團結和諧，和比鬥好，可惜賴清德總統的字典裡只有鬥，呼籲領導人應該用智慧解決問題，以德服人，別以力服人。

「選輸了就想重選，台灣永無寧日了」朱立倫說，民進黨開春就發動惡霸，不問是非公理，呼籲藍營黨員要團結一致，必要時勇敢站出來，以戰止戰遏止惡霸歪風。

國民黨 朱立倫 民進黨

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