影／南非要我搬離首都 外交部：絕不接受片面改變現狀

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君與亞西及非洲司代理副司長陳詠博上午出席外交部「單位主管例行新聞說明會」，亞西及非洲司代理副司長陳詠博表示，外交部自去（2024）年10月起，透過外交管道，持續在對等、尊嚴的原則下，溝通並瞭解南非對未來台斐雙邊關係的看法，同時堅守我方絕不接受片面改變現狀的立場。南非政府於今年1月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁，南非政府目前與我國仍在協商當中，卻再度要求我駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對我打壓更變本加厲。外交部再次強調，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通，後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式，相關進展也會適時向全體國人及媒體朋友們說明。