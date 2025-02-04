京華城案政風調查是關鍵？蔣萬安：配合檢調釐清真相

今鏡週刊報導，京華城案遭查辦蔣市府政風處的臨門一腳相當關鍵。蔣萬安今被問及政風處調查是京華城案的關鍵，蔣表示，市府一直以來立場，就是配合檢調、還原事實、釐清真相，且盼司法毋枉毋縱。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，遭起訴求刑28.5年，仍羈押中。對於蔣市府針對京華城案的政風調查，北市議會京華城調查小組召集人游淑慧認為，市府的行政調查報告與之後北檢進行的司法調查，未必有完全的正相關，因為司法調查有更深入調查，包括所有的證據調查，包括沈慶京的所有財物金流、通信調查，所有的相關證據資料，其實都是在很後面才開始，包括檢調調出的通聯紀錄，監聽的內容都是去年6月之後才開始。

游說，政風度調查只是給司法調查一個開頭，了解全案異於常理，整個京華城案從監察院的調查，就是確認容積獎勵不合法。還有決策過程是從府級交辦下去，這些ㄖ是可以從公文就可以確認。

不過游淑慧提到，蔣市府政風處調查僅能調查內部公文有異常狀況，是在檢調介入之後，才發現相關人等的來往過程，確實有異常狀況，包括相關人等的交往、有沒有行賄收賄，還是要司法檢調去做更清楚的金流、通聯紀錄。