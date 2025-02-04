政院宣布公務機關禁DeepSeek 蔣萬安曝北市早超前部署
行政院長卓榮泰基於防範公務機關內部資訊等考量，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務；台北市長蔣萬安今天赴議會新春團拜表示，北市府本來就不允許使用包括ChatGPT、Deepseek等雲端生成式AI來處理機敏式業務。
中國DeepSeek（深度求索）推出的人工智慧 （AI）被質疑有資安 疑慮，台灣的公務機關也全面禁用DeepSeek AI服務，現在更有外媒爆料，DeepSeek無法通過任何一項安全防護措施，連最簡單的「越獄」技術都能輕易突破，讓研究人員傻眼DeepSeek「百發百中」相當脆弱。
蔣萬安今天受訪表示，北市府是率全國之先，第一個訂定政府使用人工智慧作業指引的地方政府，對於使用人工智慧，北市府有非常嚴格的審核機制，北市府本來就不允許使用包括ChatGPT、Deepseek這些雲端生成式AI來處理機敏式業務。
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