蔡壁如：未受邀商議政見會方式 對辯論持開放態度

民眾黨主席補選2月15日投票，據規劃將辦2場政見發表會。參與補選的前立委蔡壁如今天說，尚未收到選務小組邀集商議發表會舉辦方式，她對政見發表會納入辯論採開放態度。民眾黨代理黨主席黃國昌說，選委會怎麼安排就怎麼進行。

柯文哲在1月1日請辭民眾黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選，而蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。據民眾黨規劃，2月8日及14日將進行黨主席候選人政見發表會，15日投票並公布選舉結果。

蔡壁如上午在臉書發文表示，政見發表會8日在台北、14日在高雄舉辦，但選務小組目前尚未公開政見發表會實際進行方式，她和辦公室都尚未收到選務小組邀集商議選務執行細節，包含政見發表會模式，及線上投開票遇到突發狀況的危機處理方式。

蔡壁如指出，對於政見發表會的舉辦方式，應邀集雙方候選人或指派代表協商，或按照一般公職人員政見發表會方式進行也可以。不少黨員及支持者建議，政見發表會應納入辯論，讓黨員和支持者能更深入了解候選人的理念。

蔡壁如說，對此她個人保持開放態度；而黨中央的角色也應該是負責溝通協調，經雙方議定後執行，確保選舉過程公平、公正即可。

黃國昌上午接受媒體聯訪時表示，黨主席補選就是平常心，選委會怎麼決定他就照辦，他也沒有收到任何通知，選委會有他們的工作時程；對他來說，還是每天在工作崗位上把自己工作做好，才是最重要。

是否接受政見發表會採辯論方式進行，黃國昌說，選委會怎麼安排就怎麼進行，他沒有任何意見。