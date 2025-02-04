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選新北市長？黃國昌：若藍白有協調機制不會排斥

中央社／ 台北4日電
民眾黨代理黨主席黃國昌今天說，2026選戰全心全力100%投入。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨代理黨主席黃國昌今天說，2026選戰全心全力100%投入。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨代理黨主席黃國昌今天說，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管全台輔選，還是直接下去戰其中一都的地方首長；新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。

談及2026年地方選舉布局，黃國昌說，民眾黨不會缺席，六都、新竹市目標都要有自己的黨團，至少有3席議員；至於他要全台輔選，還是在一區有戰略意義的去拉高民眾黨在選戰中的發言聲量，各有優缺點。

罷免國民黨立委的團體3日到中選會送交第一階段罷免提議書，包括19位立委及目前遭停職的新竹市長高虹安；中選會表示，將請地方選委會在23日前查對並函復結果給中選會，中選會28日前應審定完畢。

黃國昌上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，請總統賴清德以蒼生為念，清楚做出政治決斷，告訴台灣社會民進黨反對用罷免制度進行政治鬥爭、不支持大罷免創造社會對立衝突；請以總統高度清楚告訴台灣社會，民進黨不贊成、不會走這條路。

黃國昌說，希望賴總統在明天民進黨中常會後有清楚態度，不要再拿公民團體當擋箭牌，用兩面手法欺騙台灣社會；賴總統如果執意為之，民眾黨一定會有反制作為。

黃國昌指出，民眾黨屆時會清楚盤點哪些是真正「不適任立委」，要討論不適任立委就搬到檯面上講，而且他不會只在台北講，會直接到選區去講。

黃國昌表示，接下來的因應作為將分地區、分階段實施，黨內也會先討論以凝聚共識。如果要跟賴總統共商國事，就要公開對談，討論台灣應不應該迎向大罷免時代這件事。

新北 新北市選舉 民眾黨 罷免 黃國昌

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