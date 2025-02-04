被爆柯文哲16張碎紙成串供鐵證 陳智菡：垃圾桶當任意門？
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金弊案，鏡週刊報導被柯文哲撕碎成16片的手諭紙條還原圖檔，上方除寫著「Orange出國」外，還提及木可內帳及高雄國賓飯店容積率1140%，成了柯文哲串供滅證教戰守則的鐵證之一。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡批，是把垃圾桶當做哆啦A夢任意門？
陳智菡今回應此事，質疑隨手筆記或撕碎紙條丟到垃圾桶就可以串證，「是把垃圾桶當做哆啦A夢任意門嗎？還是吃了翻譯蒟蒻？」當時大家都在比較各地建案，高雄國賓很早就被聚焦，難道媒體上各種輿情討論也叫串證滅證？鏡週刊或背後的檢調簡直活在平行時空，是靠想像力入人於罪。
陳智菡批評，這些檢調與白色恐怖年代的警總無異，靠著羅織捏塑拼湊的罪狀、碎片訊息、極度瘋狂無恥的詐騙編造。
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