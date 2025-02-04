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政院宣布公務機關禁用DeepSeek 陳其邁：高雄全力配合

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，因資安產品有疑慮，行政院繼義大利、日本和美國海軍等政府部門後，宣令禁止使用DeepSeek，市府會配合並進行了解調查。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁表示，因資安產品有疑慮，行政院繼義大利、日本和美國海軍等政府部門後，宣令禁止使用DeepSeek，市府會配合並進行了解調查。記者宋原彰／攝影

中國大陸DeepSeek（深度求索）AI引發資安疑慮，行政院卓榮泰昨天在政務會議表示，基於防範公務機關內部資訊等考量，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務；高雄市長陳其邁表示，因資安產品有疑慮，行政院繼義大利、日本和美國海軍等政府部門後，宣令禁止使用DeepSeek，市府會配合並進行了解調查。

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    卓榮泰表示，對於使用DeepSeek AI服務所衍伸資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數位發展部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

    陳其邁今受訪表示，行政院是繼義大利、日本和美國海軍等政府部門後，宣令禁止使用DeepSeek，行政院2019年已公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，中央會依照此原則對各級政府機關資安產品有疑慮部分，辦理相關法律規定，高雄市政府也會一切配合，也會請資訊處就各機關使用狀況進行了解和調查。

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