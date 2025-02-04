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綠營側翼稱藍白砍防疫預算 李彥秀引史明名言回擊

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
綠營側翼稱疾管署預算被藍白大砍，不能宣傳防疫，恐導致更多人喪命。國民黨立委李彥秀今天引述獨派大老史明的名言「我們要先學會當人，才能當台灣人」，指拿別人的不幸當鬥爭工具，不配作為台灣人。圖／聯合報系資料照片
綠營側翼稱疾管署預算被藍白大砍，不能宣傳防疫，恐導致更多人喪命。國民黨立委李彥秀今天引述獨派大老史明的名言「我們要先學會當人，才能當台灣人」，指拿別人的不幸當鬥爭工具，不配作為台灣人。圖／聯合報系資料照片

藝人大S（徐熙媛）驟逝消息傳回國內後，綠營側翼疾管署預算被藍白大砍，不能宣傳防疫，恐導致更多人喪命。國民黨立委李彥秀今天引述獨派大老史明的名言「我們要先學會當人，才能當台灣人」，指拿別人的不幸當鬥爭工具，不配作為台灣人。

李彥秀表示，政治不能失去人性，競爭不能淪為鬥爭，台灣人民最珍貴的資產就是善良與友善，台灣民主最珍貴的價值就是團結與韌性。任何一位台灣人民的不幸，都是親友畢生的痛苦，任何一次的出差，都必須時時小心防疫，也提醒我們流感的可怕與防疫的重要。

李彥秀指出，史明曾說「我們要先學會當人，才能當台灣人」，任何人或是政黨，拿別人的不幸當成嘲笑的揶揄或是鬥爭的工具，不僅不配作為台灣人，更失去作為一個人的基本人性，這是完全不能接受的。

李彥秀批評，民進黨不撒錢就不會執政，不買媒體就不會宣傳，宣傳防疫有太多的方法，麥克風就在疾管署的手上，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，立法院一毛錢都沒刪「要多少，給多少！」

李彥秀感嘆，病毒還有口罩可以防疫，還有藥物可以減緩症狀，但無知與仇恨不僅無藥可醫，更會讓人失去理智與人性，撕裂團結的台灣，以及善良的人性尊嚴。

側翼 李彥秀 流感 疾管署 立法院 總預算

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