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環境部7日討論減碳目標 彭啓明：可有不同觀點但不應否定彼此努力

中央社／ 台北4日電
環境部長彭啓明。 圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。 圖／聯合報系資料照片

環境部將於7日召開第3期溫室氣體階段管制目標草案公聽會，由6大部門報告，徵求各界意見。環境部長彭啓明呼籲，外界可以有不同觀點，但不應該因此否定彼此的努力與貢獻。

環境部去年12月30日預告「第3期溫室氣體階段管制目標草案」，將台灣2030年溫室氣體淨排放量減量目標提升為「較基準年（2005年）減量28%加減2個百分點」，預計於7日召開公聽會，徵求各界意見。

彭啓明今天在臉書表示，台灣的減碳目標歷任3任總統，橫跨不同政黨，從2015、2022到2025年，依據國家自定貢獻（NDC 3.0）的方向，台灣也延伸到2035年，且定義為NDC 3.0 beta版，徵求大眾意見，建立共識。

彭啓明指出，這3次2030年的減碳目標，從20%到24%加減1個百分點、到28%加減2個百分點，巧合的是都提高了4%，但也把不確定因素放入，這是考慮國際政經局勢與氣候企圖的變化。

彭啓明強調，目前對於2030年的減碳目標有重新規劃，實際的作法與計畫細節，報告內都有詳加說明，2032、2035年也都有推估與規劃方向。2030年要先達成目標，才可能有2035年。

彭啓明說明，由於全球COVID-19疫情影響，2021至2023年的能源轉型速度變慢，各行各業的減碳未顯著提升，根據數據顯示2022年的減碳相較於2005年不到2%；不過近兩年減碳成效不錯，目前團隊的推算，2025年有機會接近8%上下，這仍要看國際情勢與整體發展才能確認。

彭啓明指出，能源結構的比例，在經濟部的報告中，2024年再生能源占11%，但2026年將接近20%（疫情影響，較往年延後一年），在他們報告的內容都有提到規劃方向。

彭啓明 減碳 環境部 能源議題

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