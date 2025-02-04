黃珊珊遭爆私訊柯文哲 游淑慧諷佞臣：綠埋白的無間道？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今鏡週刊報導，立委黃珊珊去年曾簡訊柯文哲「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」，國民黨議員游淑慧今臉書反擊指出，「黃珊珊是民進黨埋在民眾黨內的無間道？」

游淑慧說，黃珊珊的這一封簡訊，活生生刻畫出一副「佞臣吹耳邊風」的形象，完全把重點給帶偏了。

游淑慧今天在臉書提到，鏡週刊今天揭露黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲表示：「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」，很明顯的這封簡訊只有一個目的挑起對於藍白的仇隙、幫撇清民進黨的責任。

游說，她身為市議員，查弊案這件事是應有的責任，她問心無愧，「做錯的事的又不是我，沒什麼好迴避，核先敘明」。

游提到，去年民進黨在議會提案成立專案調查小組之後，她被黨團「抽籤指派」去京華城專案小組，然後又「抽籤抽中」擔任召集人，並非事先刻意鎖定京華城案為目標。

她說，反而從2023年一路開記者會、議會提出質詢、提案專案調查的都是民進黨，眾所皆知民進黨一路追著京華城案打；那黃珊珊為什麼可以傳這個簡訊給柯文哲，「這時候還要緩頰民進黨的責任？脫褲子放屁？」

游提到，另外調查京華城案天經地義，但問題在於民進黨的司法系統手段過於骯髒難看。偵查不公開變成偵查全公開，民進黨似乎把司法檢調，變成自己的東廠、錦衣衛。這才是在野黨和民眾現在質疑的問題，司法正義還在不在？

游說，之前大家一直質疑，柯文哲去年決定藍白不合，或許也是黃珊珊為民進黨獻策的功勞，現在看來……果然可能性不小。「柯文哲跟沈慶京2018後的關係、柯文哲2023年的政治決策，似乎都被黃珊珊一路上的不斷帶偏帶偏帶偏。」