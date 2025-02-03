影／民眾黨宜蘭縣長選戰不缺席 黃國昌點名「她」最強棒

國民黨不分區立委吳宗憲過年期間勤跑宜蘭拜廟，民眾黨縣黨部主委陳琬惠在社區也跑得勤，兩人都在為下屆縣長選戰布局，「藍白合」在宜蘭有機會嗎？民眾黨代理主席黃國昌今天參加民眾黨宜蘭縣黨部開工上香時表示，民眾黨在宜蘭縣長選舉絕不缺席，陳琬惠是最強棒。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天禮貌性拜會民眾黨宜蘭縣部主委陳琬惠，兩人碰面主要商談藍白合作罷免民進黨立委陳俊宇，雙方都釋出善意，但並沒有提到2026選舉這一戰。陳琬惠認為，立法院藍白合的運作態勢十分明顯，在地方上藍白堆疊善意，這是好的。

民眾黨代理主席黃國昌今下午參加宜蘭縣黨部開工上香時，被問到明年宜蘭選戰布局。黃國昌表示，2026年選戰布局上，民眾黨一定會推出最強的人選服務鄉親，在宜蘭縣除了推出優秀的人選進入宜蘭縣議會，也希望在縣議會成立台灣民眾黨黨團。

他強調，宜蘭縣長選戰上，民眾黨絕對不會缺席，遵循黨內提名作業規範與程序，相信在宜蘭縣黨部主委陳琬惠帶領下，陳琬惠過去兩次在宜蘭的縣長及立委選舉表現愈來愈優異，得票率扶搖直上，獲得鄉親支持，她不僅是民眾黨在宜蘭的最強棒，接下來也是接任宜蘭縣長的最強棒。