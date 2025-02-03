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黃國昌：宜蘭縣長選戰民眾黨不缺席 陳琬惠是強棒

中央社／ 宜蘭3日電
民眾黨代理主席黃國昌。聯合報系記者戴永華／攝影
民眾黨代理主席黃國昌。聯合報系記者戴永華／攝影

台灣民眾黨代理主席黃國昌今天表示，民眾黨在2026年宜蘭縣長選戰絕對不會缺席，相信民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠是接任宜蘭縣長的最強棒。

黃國昌下午參加民眾黨宜蘭縣黨部開工團拜受訪說，對於2026年選戰布局，民眾黨一定會推出最強人選來服務鄉親。在宜蘭，除會推出優秀人選進入宜蘭縣議會，希望能在議會成立黨團，民眾黨在宜蘭縣長選戰也絕對不會缺席。

黃國昌表示，一切遵循黨內提名作業與機制，按照既有程序進行，不過，他相信陳琬惠過去2次在宜蘭參與地方選舉，表現越來越優異，得票率扶搖直上，得到非常多鄉親疼愛和支持。他相信陳琬惠不僅是民眾黨在宜蘭最強棒，也會是接任宜蘭縣長的最強棒。

陳琬惠說，去年立委卸任後，就留在宜蘭服務在地，若獲黨中央徵召參選宜蘭縣長，她一定會全力以赴，爭取為縣民服務的機會。

此外，對於大罷免議題，黃國昌說，希望民主進步黨黨主席賴清德以蒼生為念，以台灣為念，罷免制度不是拿來作為政黨惡鬥的工具，賴清德不僅是民進黨主席更是總統。

黃國昌表示，民眾黨還在等賴清德回應，希望懸崖勒馬，如果一意孤行，民眾黨不會袖手旁觀；至於是否藍白合推罷免，他說，先沒必要把話講到那樣的程度，他願給賴清德一點時間。

台灣民眾黨 宜蘭 陳琬惠 黃國昌

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