「台灣社會依然需要時力」 王婉諭宣布爭取連任黨主席

時代力量黨主席王婉諭爭取連任，近日宣布參選黨主席選舉，誓言帶領時代力量完成三大目標，包括承繼進步本土路線、2026年地方選舉推出優秀候選人，還有完成二次創黨，「台灣社會依然需要時代力量。」

時代力量今天發布新聞稿指出，為了爭取黨主席連任機會，王婉諭已經在昨天正式宣布參選。王婉諭表示，無論是過去4年的立委經驗，還是近2年擔任時代力量黨主席，她都深信台灣社會依然需要時代力量，而時力也是自己選擇繼續參與政治的原因。

王婉諭透露，這份相信來自很多親自接觸的陳情、小小的政策推動；來自一個又一個不一定被看見的重要法案、一個又一個真切的肯定與打氣。

王婉諭也坦言，時代力量過去曾經犯下許多錯誤，導致很多支持者感到惋惜，同時也讓很多參與者難過，不過現在的時代力量，正在一點一滴的變得更好，即便還是有很多缺點，但是每一天都在自我修正。

「在台灣的現況之下，時代力量存在的意義，就是在混亂的政局中，發出理性的聲音，替那些沒辦法說話的人把話說出來」，王婉諭認為，時代力量雖然不張牙舞爪，也沒有血脈噴張，但是很努力在堅守一些原則，守護一些人在小小的地方，推動重要的改變。

王婉諭表示，時代力量是她政治的第一站，未來也是政治的最後一站，時力不會在一夕之間，變成多了不起的政黨，但是為了支持的群眾、台灣社會的期待，未來仍然會極盡所能，使其變成受人尊敬的政黨，用對的方式穩定地成長茁壯。

王婉諭宣示，如果未來順利連任，自己將帶領時代力量完成三大目標，包括承繼進步本土路線，堅守國家正常化與社會正義，抵制濫權者破壞憲政，透過理性監督把社會民生議題帶回政治討論；2026年地方選舉與本土在野小黨、社會有志之士攜手合作，推出候選人擦亮第三勢力招牌，穩健實現「進步本土」的社會改革藍圖。

王婉諭也說，時代力量必須完成二次創黨，打造具體可行的政黨主張，建設成為一個具有明確主張和具體政策的政黨，讓人民信任並託付改革。

王婉諭強調，她要告訴黨內夥伴、關注第三勢力發展的朋友，還有過去曾經失望的支持者，時代力量依然堅持建構理性公眾對話、良性競爭及多元進步的台灣，這是是時代力量的目標，期許在這個混亂的時代，能夠用穩定而柔韌的力量，為台灣創造一個更美好的未來。