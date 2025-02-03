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三個新年祝願 馬英九提醒賴總統注重朝野合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九（中）。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
前總統馬英九（中）。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

農曆新年開工首日，馬英九在臉書提及自己的三個新年祝願「風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺。」更期許賴清德總統與執政黨，要特別注重國內政黨和諧與朝野合作，以及兩岸關係平穩。

馬英九指出，台灣的天災主要就是颱風與地震，這是每年都躲不掉的，但透過適當的預防準備工作，絕對可以達到降低災害損失的效果。多年來在這方面台灣經驗很豐富。當然疫病如SARS（嚴重急性呼吸道症候群），以及Covid-19新冠肺炎，雖然有別於傳統天災，但對人類而言也是大災難。它們在台灣的殺傷力絕不亞於颱風地震，希望這些災難都能遠離，所以他祈求「風調雨順災難少」。

至於「國泰民安出口多」，馬英九強調，國內要安定和諧，大力發展經濟與對外貿易。過年前執政黨與相關團體醞釀的「大罷免」行動，造成社會齟齬，人心動盪，對國家發展絕對不利，也會造成人心不安。他希望賴總統能三思而後行，讓台灣在過年後回復平靜。尤其是一旦兩岸不睦，甚至爆發戰爭，其殺傷力將遠大於颱風與地震。要兩岸和平，不只是不能打仗，還要擴大交流，讓雙方的善意能充分表達、彼此的潛力能充分發揮，達到造福兩岸人民的最佳狀態。

馬英九表示，他擔任總統八年任內，兩岸關係是台海六、七十年來最佳狀態。卸任之後，兩岸關係丕變，齟齬時起，他期盼民進黨政府能以天下蒼生為念。揚棄既無前景也無外援的台獨建國幻想，腳踏實地，努力耕耘，徹底改善兩岸現有關係，讓兩岸人民世世代代都能生活在和平、友善、互助、合作、與繁榮的環境中。願天佑兩岸人民。

賴清德 關係 颱風 馬英九

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