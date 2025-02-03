開工日「遇水則發」 林佳龍：落實賴總統價值外交理念

外交部長林佳龍3日在臉書發文祝福國人開工大吉，並表示「新的一年外交部繼續拚」。雖說今日下著小雨，但他也相信「遇水則發」代表著好預兆。林強調，外交部會落實賴清德總統經濟日不落國以及價值外交的政策理念，積極推動總合外交，以榮邦計畫深化和友邦國家的合作，實現「台灣新世界，世界新台灣」的願景。

林佳龍表示，今天是農曆春節後的開工日，也是24節氣的立春，代表著寒冬結束，春天正式開始。雖然天空下起綿綿細雨，但林佳龍也引用俗語「遇水則發」，他也相信這是個好預兆。

林佳龍也在開工第一天特別在外交部內走訪各單位，向同仁們道謝並說聲「新年快樂！」。林佳龍表示，走訪過程中發現不少熟悉的面孔，原來今天也是外派的同仁輪調回部的到職日，所以看見幾位曾在去年出訪期間辦理過專案的優秀同仁回到部內協助，並提到已有一批同仁在春節前，正式至全球各駐外館赴任。

面對今年全球政經局勢的變化，林佳龍相信這也將為台灣帶來許多機會並強調，外交部會落實賴清德總統經濟日不落國以及價值外交的政策理念，積極推動總合外交，以榮邦計畫深化和友邦國家的合作，與民主夥伴攜手努力，與國人自信前行，「實現台灣新世界，世界新台灣的願景」。

最後，林佳龍也祝福每一位國人，身體健康，平安喜樂，並振奮表示「新的一年外交部繼續拚」。