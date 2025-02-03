蛇年開春交通部宣布新人事 沈慧虹調升為主任祕書

今天開春上工，交通部就宣布人事調動，原參事沈慧虹調升主任祕書、原運研所主祕陳其華調升交通部產業發展及國際事務司長、原交通部主祕黃荷婷平調至觀光署副署長一位，而現任觀光署副署長周廷彰則將平調為交通部技監，明天生效。

交通部表示，行政院核定交通部主祕沈慧虹調升，及交通產業發展及國際事務司長由運輸研究所主祕陳其華調升。

新任本部主任祕書沈慧虹，現年58歲，學經歷為國立交通大學交通運輸研究所碩士，民國81年公務人員高等考試二級考試運輸管理科及格，歷任台北市政府交通局專門委員、交通部公路總局專門委員、新竹市政府交通處處長、新竹市政府副市長，以及本部參事等職務。

新任交通產業發展及國際事務司司長陳其華，現年57歲，學歷力為國立交通大學交通運輸研究所博士，民國86年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任交通部運輸研究所副研究員、研究員、組長及主任祕書等職務。

另外，原交通部主祕黃荷婷平調至觀光署副署長一位，而現任觀光署副署長周廷彰則將平調為交通部技監，原交通部產業發展及國際事務司長陳進生平調為交通部參事。交通部人事處表示，原本部技監有兩個職缺，目前僅1位，另一空缺就由周廷彰遞補。

交通部強調，上開人員對於新職務相關業務領域均非常嫻熟，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績。