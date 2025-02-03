新春開工日 賴總統偕蕭副總統拜年祝蛇年行大運

農曆春節假期過後第一個上班日，總統賴清德、副總統蕭美琴今天到總統府各局處室向上班人員拜年，互道新年快樂、蛇年行大運；賴總統也在社群平台發布短影片，祝賀大家開工大吉。

春節假期後，今天正式開工。賴總統、蕭副總統，總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉與張惇涵，一同至總統府內各單位向上班人員拜年，互道新年快樂、平安順利、蛇年行大運。

總統府各局處室人員則準備春聯、迎春賀年手板，與總統、副總統合影。賴總統見到總統府內打掃衛生的清潔人員，也逐一遞上紅包與福袋。

總統府今天開放民眾參觀，有外國旅客看到賴總統時，還用中文說「總統好」，賴總統笑回「歡迎你們來」，並詢問「來台灣多久了？」外國遊客解釋是剛抵達台灣。

不少遊客在總統府內參訪時看到賴總統、蕭副總統走過來，紛紛拿起手機搶拍，並開心地拿到總統、副總統親自發送的一元福袋。

另外，賴總統也在社群平台Instagram發布短影片，祝賀大家開工大吉。影片顯示，賴總統特地準備烏魚子禮盒送給蕭副總統。

蕭副總統笑著收下禮物，並說她本來要跟賴總統討一個禮物，就是賴總統新春談話時穿的Taiwan紅色帽T，賴總統當場允諾說好。