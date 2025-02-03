【重磅快評】天意、民意、黨意 不問蒼生問賴神

大年初六「開工即開戰」，立院民進黨團總召柯建銘今天口出狂言，恫嚇9月1日立法院下會期報到前將罷免掉41位國民黨區域立委；老柯已預告立法院將是「惡鬥會期」，國家恐一事無成。南鯤鯓代天府今年國運籤抽出下下籤，籤註「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」，綠營不惜大罷免，國運艱困、社會動盪，擺明不問蒼生問「賴神」。

綜觀今年各地國運籤，從下下籤到上上籤都有，不乏對為政者的警語。每年國運籤與其說是天意，不如說是民心所望，有些難言之隱，只好寄託籤詩，希望政治人物與神同行、傾聽民意。細讀蛇年國運籤，不論下下籤或上上籤，不約而同都直指國家運勢和領導人格局息息相關，務必以和為貴、以蒼生為念，即使南鯤鯓代天府抽出的下下籤也寓示，國家可能轉危為安，關鍵就在賴清德總統的智慧。

台南市南鯤鯓代天府在大年初一抽出「庚戌籤」：「一重江水一重山、誰知此去路又難、任他改求終不過、是非終久未得安」。南鯤鯓代天府是全台規模最大的王爺信仰中心，台南則是賴清德總統本命區，王爺正提醒賴神，此國運籤恰巧與2017年前總統蔡英文第一任期相同，廟方解讀年初國運較繁亂，國內外經濟也會遭遇阻礙，預估年中以後將逐漸好轉。

台中大甲鎮瀾宮大年初四抽出「人口籤」：「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」，廟方解讀為中下籤，強調今年國運發展關鍵在於溝通、建立共識。

嘉義新港奉天宮則以連續3個聖筊擲出「己已籤」：「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。奉天宮說明，今年國運籤屬中上籤，意喻應注意天災，媽祖也提醒「國家要和氣」，大家才有福氣。

新北市蘆洲湧蓮寺抽出的國運籤：「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」。湧蓮寺指出，此籤屬上上籤，故事是姜太公渭水遇文王，若以台灣當前環境解讀，意味著只要國家領袖有智慧，就能促進朝野和諧。

不過，民進黨大罷免、行政院大覆議，賴清德總統高喊朝野和諧，令人產生靈肉分離的錯覺，表面和諧、骨子鬥爭。賴清德總統今天出席海基會「大陸台商春節活動」，廈門台商葉永松當場嗆聲「賴主席，當家不鬧事、不要大罷免」，他喊賴為「主席」而非「總統」，因為「罷免就是黨務的事」。大罷免造成朝野對立、社會分裂，顯然是以黨意凌駕天意和民意。

選舉在去年初就落幕，但民進黨不服朝小野大的選舉結果，選輸不服、當家鬧事，罷免成為今年的延長賽，甚至劍指2026年縣市長選舉，民進黨的「陽謀」呼之欲出，可謂「司馬昭之心，連3歲小孩都知道」。