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監察院新春團拜 李鴻鈞：值預算困境仍要堅守崗位

中央社／ 台北3日電

監察院今天舉行新春團拜，副院長李鴻鈞表示，面對國內外瞬變局勢及無法接受的預算審議結果，值此困境之下，監察院人員更能繼續堅守崗位，同心協力貫徹監察使命，落實及強化人權保障工作，以不負憲政職責及人民所託。

監察院副院長李鴻鈞今天上午代表院長陳菊率同監察委員、秘書長、副秘書長、審計長及監察院全體人員舉行新春團拜。

李鴻鈞致詞表示，今天是民國114年新春開工上班第1天，過去1年縱使面對國內紛擾不休的政治環境，以及國際詭譎莫測的緊張局勢，感謝全體人員仍展現努力與創新思維，積極發揮監察院功能，持續為人民把關、做人民的靠山。

李鴻鈞說明，特別是去年在全體人員辛勞及合作下，監察院積極完成多項業務興革，更成功取得伊比利美洲監察使聯盟（FIO）區域外正式會員資格，拓展新里程碑，這是全體監察委員與人員辛勤付出的結晶。

李鴻鈞指出，展望未來1年，面對國內外瞬變局勢與無法接受的預算審議結果，值此困境之下，監察院人員更能繼續堅守崗位，以更高熱忱和責任感，同心協力貫徹監察使命，落實及強化人權保障工作，以不負憲政職責及人民所託。

人權 李鴻鈞 監察院

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