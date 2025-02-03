【重磅快評】卓揆開春只盯覆議函 老闆已變柯建銘？

總統賴清德小年夜發表春節談話，表示新的一年政府期盼朝野和諧、社會團結；今天是新春開工第一天，閣揆卓榮泰一早請人去立法院看「那封覆議函」是否被收走，民進黨立院黨團總召柯建銘訂出三件覆議案期程，並嗆「殲滅藍白時間到了」；賴總統更在大陸台商春節活動中遭嗆「當家不鬧事」；令人好奇，這真的是賴總統想要的新春開局嗎？

賴清德春節談話揭示政府在新的一年會堅定落實建設國家、發展經濟、造福民眾的三大使命；但新春開工日，行政院長卓榮泰卻透露他一早就請人去立法院看了一下「那封覆議函」是否被收走，他還提醒所屬必須戰戰兢兢，不容差錯；卓榮泰春節忙著各地發福袋，開工日只關心覆議案，恐怕真是無暇思考如何落實這三大使命。

諷刺的是，卓揆一方面關心選罷法覆議案立法院有沒有收件，卻又說針對覆議案與接下來的「大罷免」，行政院團隊正在努力思考，如何把這場政治僵局，用新年的喜氣洋洋沖掉。但卓揆難道不清楚，沖掉新年洋洋喜氣的人，正是三度提出覆議案的自己，連新春團拜不供應茶點都可拿來情勒，卓不僅健忘還低估人民的智商。

有意思是，立法院進入新會期，立院黨團幹部除了總召柯建銘續任外，開放之初，幹事長、書記長竟無人登記，幹事長吳思瑤動向一度受到關注；直到昨晚，柯建銘才興奮地在臉書公布名單，幹事長由吳思瑤續任，副幹事長為林楚茵、王義川，書記長則由陳培瑜出任，柯建銘以「史上反罷免最強團隊」形容新陣容，並嗆「殲滅藍白」的時間到了。

外界好奇的是，如果這份名單是柯建銘口中「史上反罷免最強團隊」，怎麼恰好絕大多數都由不分區的綠委擔綱？眾多區域綠委躲到那裡去了？如果吳思瑤不是擔心遭大罷免反撲，為何不早早表態續任，而是「被公布」續任幹事長？其中有何蹊蹺？老柯更忘了，最早喊出「雙罷」不正是自己嗎，今天還說有信心在9月1日前罷掉41位國民黨區域立委，又怎麼好意思說他和吳思瑤、陳培瑜等人是反罷免最強團隊？邏輯顛倒錯置，已經超過了極限。

更荒唐的是，賴清德才提出新的一年要落實建設國家、發展經濟、造福民眾三大使命，老柯也同步發號施令，禮拜一選罷法覆議案、禮拜二總預算覆議案、禮拜三財劃法覆議案，閣揆上班第 一天不急著落實總統所提的三大使命，卻掛記老柯交下勢必會遭否決的覆議案，還真的找人去看立法院是否收件，難不成他的老闆已變成柯建銘？

每年春節的國運籤都受到矚目，台南南鯤鯓代天府今年抽出下下籤，主籤詩「一重江水一重山、誰知此去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」，籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，即使不懂解籤，一看也知道不是好籤；卓揆開春盯覆議函，老柯開春下令殲滅藍白，賴清德也許不信籤詩，但府院黨這種開春起手式真能建設國家、發展經濟、造福民眾嗎？