民眾黨高市黨部開工 首問賴清德勞動部霸凌案偵辦進度

今天是開工日，民眾黨高雄市黨部主委莊貽量帶領幹部上香祈求今年否極泰來，黨務順利。莊貽量說，過去一年前主席柯文哲遭受司法不公，讓他對司法感到失望，執政黨的政治迫害只會讓民眾更深信第三勢力存在的重要性。團隊另質問勞動部霸凌案的偵辦進度，期待看見賴清德總統對司法改革的決心跟態度。

今早黨部主委莊貽量率代理執行長施亦旋等人舉辦新春團拜，黨部湧入不少支持者鼓勵花籃。莊貽量說，過去一年，前主席柯文哲和黨中央同仁皆遭遇司法的不公平對待，對司法感到失望，執政黨的政治迫害只會讓民眾更深信第三勢力存在的重要性；開工日看見支持花籃，感到溫馨及感動。

施亦旋向賴清德總統喊話說，民眾對於司法的信任度很低，希望不要在賴總統的任期內創下史上最低。不期待司法能起死回生，但至少回到軌道，君子犯法與庶民同罪、高官權貴一樣偵辦到底、不要政治迫害、毋枉毋縱。

施亦旋也說，民眾很想知道，勞動部前部長長許銘春亂花公帑，以及謝宜蓉霸凌公務員輕生致死的案件偵辦進度到底到哪裡？為何鏡檢、馬檢都沒有提前公開？期待能看見賴總統對於司法改革正義的決心跟態度。

黨部強調，8席立委在立院擔負監督執政黨的責任，黨中央及地方齊心，共同為台灣更好而努力，絕對不會辜負民眾的期望。也感謝過去一年不曾離開的夥伴和小草們，「為了更好的明天，讓我們從高雄開始」。