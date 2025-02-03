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關稅、反詐騙問題多 盼賴政府應顧民生

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團幹部3日召開新春記者會，說明對覆議案態度與新會期優先關注面向。（直播截圖）
國民黨團幹部3日召開新春記者會，說明對覆議案態度與新會期優先關注面向。（直播截圖）

美國總統川普將對台積電課徵關稅，這對台灣應該比推動大罷免還重要！」國民黨立院黨團3日舉行記者會，總召傅崐萁強調，新年希望台灣「家和萬事興」，政府要多關注產業、青年與反詐騙相關議題的法案。書記長王鴻薇強調，非核家園將要落實，外界都很關注能源政策，首席副書記長羅智強則呼籲賴清德不要再推動罷免。

籲卓揆莫屢提覆議

傅崐萁強調，面對國際局勢的動盪，川普將對台積電加徵關稅，國民黨非常願意就國家民生法案優先推動，讓讓中央政府完整的防腐機制、提高效能，為人民看緊荷包是在野黨天職。希望執政黨也能「家和萬事興」，團結台灣多元力量。

針對《選罷法》覆議案，傅崐萁說，可能會在6日或是11日的時候處理，而卓榮泰不排除對《財劃法》與總預算提出覆議案，他則希望卓榮泰在過年期間應該思考台灣團結一致、朝野和諧，針對以民主程序的《財劃法》與總預算持續提覆議是否適當？他呼籲行政院應該多積極與在野黨溝通。

關注詐騙問題

書記長王鴻薇則說，新會期國民黨會關注詐騙、產業等問題，雖然政府已經通過《反詐四法》，但台灣民眾一天的詐損仍高達4億元，而因為美國新的關稅政策，台股開市就大幅下跌，未來面對美國的貿易保護主義，台灣很難置身事外，若有修法需求，在野黨團也會全力協助。

另外，核三廠二號機今年也將除役，各界都相當關注錯誤的能源政策應該調整。王鴻薇批評說，結果民進黨開議關心的卻是大罷免，面對各地罷免團體將20位立委的第一階段連署書送出，國民黨會勇敢面對、繼續推出福國利民法案，但也呼籲民進黨別再鼓吹大罷免、增加社會對立與內耗。

民眾關心國家發展

「民眾在意的是國家發展、社會安定！」首席副書記長羅智強提醒總統兼民進黨主席的賴清德，面對台積電恐被課徵100%關稅，政府應該啓動與美國協商機制、強化高科技產業韌性，若再持續推動大罷免，台灣民眾都看得很清楚、對於民主的信念也非常堅定，不會受到民進黨的影響。

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國民黨 罷免 美國

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