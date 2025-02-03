吳靜怡轟蔣萬安戒嚴 北市反擊：南韓戒嚴文至今當沒事？
政治評論員吳靜怡日前參加罷藍委民團在松山慈惠堂的連署，指控遭警跟蹤，吳今再貼出認為被跟蹤的路徑與時間，質疑蔣萬安遮掩執行戒嚴行為。北市府今天反問吳，真正遮掩、該被檢視的南韓戒嚴令貼文，難道就是該有的態度？
北市府副發言人李政軒今天表示，去年民進黨黨團貼文挺戒嚴的臉書到底是誰發的？找到了嗎？還有是誰去年在社群貼文支持、鼓吹南韓戒嚴是給賴清德總統「一個強而有力的示範」？至今超過38天當沒事？難道這就是吳靜怡所謂「該有的態度」？
李政軒說，信義警分局處理維安原則，市長蔣萬安已明確表示「支持警局依法依規在應有的範圍內執法」，立場很清楚。李則反問吳靜怡，真正遮掩、該被檢視的，至今超過38天當沒事？難道這就是所謂「該有的態度」？
南韓總統尹錫悅是在去年12月3日突然宣布緊急戒嚴令，2小時48分鐘後遭國會否決。吳靜怡當時曾在社群平台上發文稱「南韓給了威廉（賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴」，貼文馬上引發網友熱議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言