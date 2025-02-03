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吳靜怡轟蔣萬安戒嚴 北市反擊：南韓戒嚴文至今當沒事？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）與國民黨立委徐巧芯（左）日前到霞海城隍廟參拜，對於吳靜怡指控被警察跟蹤是執行戒嚴，蔣萬安說，警方維安依法依規。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）與國民黨立委徐巧芯（左）日前到霞海城隍廟參拜，對於吳靜怡指控被警察跟蹤是執行戒嚴，蔣萬安說，警方維安依法依規。記者曾學仁／攝影

政治評論員吳靜怡日前參加罷藍委民團在松山慈惠堂的連署，指控遭警跟蹤，吳今再貼出認為被跟蹤的路徑與時間，質疑蔣萬安遮掩執行戒嚴行為。北市府今天反問吳，真正遮掩、該被檢視的南韓戒嚴令貼文，難道就是該有的態度？

北市府副發言人李政軒今天表示，去年民進黨黨團貼文挺戒嚴的臉書到底是誰發的？找到了嗎？還有是誰去年在社群貼文支持、鼓吹南韓戒嚴是給賴清德總統「一個強而有力的示範」？至今超過38天當沒事？難道這就是吳靜怡所謂「該有的態度」？

李政軒說，信義警分局處理維安原則，市長蔣萬安已明確表示「支持警局依法依規在應有的範圍內執法」，立場很清楚。李則反問吳靜怡，真正遮掩、該被檢視的，至今超過38天當沒事？難道這就是所謂「該有的態度」？

南韓總統尹錫悅是在去年12月3日突然宣布緊急戒嚴令，2小時48分鐘後遭國會否決。吳靜怡當時曾在社群平台上發文稱「南韓給了威廉（賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴」，貼文馬上引發網友熱議。

北市府 南韓戒嚴 吳靜怡

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