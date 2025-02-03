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網鼓吹撕盧秀燕春聯影片 國民黨批自毀格局

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
春節期間，有綠營支持者公布撕毀台中市長盧秀燕春聯影片。國民黨副發言人鄧凱勛表示，罷免團體自毀格局「卸世卸眾」，更凸顯這些團體惡意操作與撕裂社會的意圖昭然若揭，為了洩憤什麼事都做得出來。圖／取自鄧凱勛臉書
春節期間，有綠營支持者公布撕毀台中市長盧秀燕春聯影片。國民黨副發言人鄧凱勛表示，罷免團體自毀格局「卸世卸眾」，更凸顯這些團體惡意操作與撕裂社會的意圖昭然若揭，為了洩憤什麼事都做得出來。圖／取自鄧凱勛臉書

春節期間，有綠營支持者公布撕毀台中市長盧秀燕春聯影片。國民黨副發言人鄧凱勛表示，罷免團體自毀格局「卸世卸眾（丟人現眼）」，更凸顯這些團體惡意操作與撕裂社會的意圖昭然若揭，為了洩憤什麼事都做得出來。

鄧凱勛表示，過年期間民進黨支持者及罷免團體透過社群媒體、側翼網軍等管道，鼓吹撕毀台中市長盧秀燕、特定立法委員春聯的影片。這種行為可謂十分低級也無聊，只是透露出罷免團體離正常人的距離越來越遠，也造成社會對立與紛擾，破壞了這份難得的祥和氛圍。

鄧凱勛說，罷免是憲法賦予公民的權利，應該基於政策討論與民意基礎，而非被惡意操作成為政黨鬥爭的武器。「撕了春聯也撕裂不了人心」，台灣應該要和不要鬥，通過理性對話與善意溝通，而非不斷的挑撥與攻擊。若民進黨與罷免團體不願意懸崖勒馬，只會加劇社會對立，無法讓人民有安居樂業的生活。

鄧凱勛表示，「揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」即便有競爭，也應保持風度與格局。呼籲各界回歸理性，停止撕裂台灣、製造對立的行為，讓台灣能夠在團結的基礎上，走向更美好的未來。

春聯 罷免

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