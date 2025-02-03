民眾黨團優先法案 續推司法改革、不在籍投票

立法院新會期今天開始報到，民眾黨團公布優先法案名單，包括優先推動妨害司法公正罪、不法關說罪、棄保潛逃罪等司法改革法案，另外還有廢除印花稅法與娛樂稅法，同時續推不在籍投票修正草案。民眾黨團總召黃國昌表示，希望能夠通過更多福國利民的改革法案。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，公布新會期首波優先法案名單，並且宣布立委張啓楷接任副總召、立委陳昭姿接任黨團幹事長。黃國昌表示，黨團幹部非常辛苦協助事務推動，代表民眾黨團站在政治攻防的第一線，未來將由他與張啓楷、陳昭姿代表民眾黨團履行職責。

黃國昌說明，民眾黨團將持續推動司法改革，特別是2017年司改國是會議過後，當時要求政府進行的改革、必須處理的積弊，如今的成績可說是慘不忍睹，立法院上會期已經通過公益揭弊者保護法，後續還有妨礙司法公正罪、不法關說罪及棄保潛逃罪等。

黃國昌也說，針對刑事訴訟法的部分，有關刑事程序基本權保障密度不足、落實偵查不公開等原則，民眾黨團也會進一步落實相關修法。

民眾黨立委黃珊珊指出，立法院上會期通過打詐專法，不過留下一塊很大的空白，就是所謂的虛擬資產，台灣近年有很多人以此進行詐騙，而且金額非常驚人，金管會跟行政院都拿不出辦法，民眾黨團預計提出「虛擬資產管理條例」草案，比照其他金融機構進行嚴格管理。

黃珊珊再指，立法院三讀修正財政收支劃分法，地方政府有近新台幣3000億元財源挹注，娛樂稅法、印花稅法淪為不合時宜的地方稅，行政院前院長蘇貞昌曾經主張廢除，後來引起地方政府反彈導致作罷，如今三黨立委都有提出相關質詢，民眾黨團也將提案主張加以廢除。

民眾黨立委麥玉珍說明，根據立法院法制局的報告，通訊投票已經被歐美先進國家普遍採用，而日本、南韓、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等國也採用不在籍投票，民眾黨團也會在本會期優先推動不在籍投票。

民眾黨立委吳春城說，台灣面臨高齡少子化危機，民眾黨團預計提出「國民教育法」修正草案，修法把國民教育年齡向下延伸1年，以減輕家長負擔，進而增加生育誘因；另外還要推動性別工作平等法、就業保險法等修法，希望透過給阿公阿嬤「育孫假」讓出生率恢復到1%以上。

黃國昌表示，今年1月21日發生嘉義大埔地震，台南市楠西區淪為重災區，過去很多機械化的貼紅黃單，根本無法實際解決居民需求，救災不分顏色跟政黨，務必以災民需求、獲得妥善照顧為最高指導原則，針對本次災民救災的需求，民眾黨團呼籲秉持從寬從速從簡等三原則，行政部門應該立即提供所有必要的援助。

黃國昌也說，政府去年反對透過特別條例處理賑災，民進黨立委主張用主決議的方式進行，「中央政府去年已經對不起花蓮人，不要再對不起嘉義人跟台南人」，民眾黨團希望立法院新會期開議後，優先通過主決議協助受到衝擊的災民，提供最快最簡便最優待的補助方案。