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春節台商聯誼 賴清德：兩岸共同目標就是人民福祉

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／台北即時報導
起身向賴總統「嗆聲」的廈門台協副會長葉永松後續受訪強調，他是「即興的」，只想表達心聲，認為選舉已經結束了，當家不鬧事，不應搞大罷免、勞民傷財。記者陳政錄／攝影
起身向賴總統「嗆聲」的廈門台協副會長葉永松後續受訪強調，他是「即興的」，只想表達心聲，認為選舉已經結束了，當家不鬧事，不應搞大罷免、勞民傷財。記者陳政錄／攝影

春節後首個工作日，總統賴清德3日出席海基會「大陸台商春節活動」，就兩岸政策重申將延續「四大堅持」，包括「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並提出自己作為總統的「三項使命」，喊話兩岸應該以交流取代圍堵，對話取代對抗，兩岸有共同的目標，就是人民的福祉。

致詞時，賴清德向「全世界所有的台商朋友們」問好，感謝企業家朋友對台灣經濟發展的貢獻，表示去年台灣經濟成長率達4.3%，交出一張不錯的成績單，政府也將繼續推動、延長「歡迎台商回台投資行動方案」，已將投資抵減延長送交立院，和將維持好的投資環境及利率、匯率穩定等。

賴清德接著表示，身為總統有「三項使命」，敬請大家指教，第一是維持國家生存發展。他說，談到國家必須先談到主權，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，所以將繼續延續蔡總統任內提出的「四大堅持」，就是永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣的主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，要由2300萬人民共同決定。

第二項使命是保護全國人民生命財產安全。賴清德說，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平固然要有理想，但不能有幻想，目前國際社會國際社會追求和平，無非就是去透過靠實力來求得和平，台灣也不應該例外。

賴清德說，所以我們秉持「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，「不應該像過往一樣，把所有雞蛋放在同一個籃子」，以及跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。

就「第四根支柱」，賴清德說，正如剛剛海基會董事長吳豊山所提到的，只要對等尊嚴不設前提，台灣非常歡迎能夠跟中國進行健康有序的交流，希望透過交流，增進彼此的了解、理解、諒解和能夠感受到和平。

他強調，這樣的想法在當總統、立委、市長時都是如此，「我認為我們兩岸應該要交流取代圍堵，對話取代對抗，台灣跟中國有共同的敵人，就是天災地變，也有有共同的目標，就是兩岸人民的福祉」。因此，特別是在國際情勢變化多端的時候，兩岸應該要好好的對話交流，能得到和平穩定的生活。

至於第三項使命，是照顧2300萬人的生活，賴清德提到調漲基本工資、減稅、學費補助、青年百億海外圓夢基金計畫等，表示希望能跟大家一起為國家繼續努力，並在最後祈求保佑台灣安全，印太穩定，世界穩定。

賴清德上任後首次海基會「大陸台商春節活動」，3日在台北美福大飯店舉辦，約近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商團體、政府機構代表出席，規模較去年蔡英文任內在圓山大飯店舉辦，約450人參加有所縮減；兩岸關係緊張，也影響大陸台商出席意願。

值得注意的是，賴清德致詞完後突然有廈門台商起身嗆聲「賴主席，當家不鬧事」，喊話不要「大罷免」，引發關注。起身者、廈門台協副會長葉永松後續受訪強調，他是「即興的」，沒有受到壓力，並指喊賴為「主席」而非「總統」，是因為「罷免就是黨務的事」。

總統賴清德表示，「台灣跟中國有共同的敵人，就是天災地變，也有共同的目標，就是兩岸人民的福祉」。記者陳政錄／攝影
總統賴清德表示，「台灣跟中國有共同的敵人，就是天災地變，也有共同的目標，就是兩岸人民的福祉」。記者陳政錄／攝影
賴清德上任後，首次以總統身分出席海基會「大陸台商春節活動」並致詞。記者陳政錄／攝影
賴清德上任後，首次以總統身分出席海基會「大陸台商春節活動」並致詞。記者陳政錄／攝影
海基會「大陸台商春節活動」，3日在台北美福大飯店舉辦。記者陳政錄／攝影
海基會「大陸台商春節活動」，3日在台北美福大飯店舉辦。記者陳政錄／攝影

中華民國台灣 台商 賴清德

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