川普貿易戰開打 江啟臣：台灣恐難避免關稅制裁

美國總統川普決定對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵高關稅，預計2月4日生效，還曾點名「晶片製造業都跑去台灣」。立法院副院長江啟臣研判，川普要平衡巨額貿易逆差，加拿大僅是逆差第9名，而台灣排名第6，關稅制裁恐難避免，政府應盡快擬妥策略。

川普2月1日根據「國際緊急經濟權力法」宣布國家進入經濟緊急狀態，正式對加拿大、墨西哥進口商品加徵25％關稅，對中國大陸進口商品加徵10％關稅，同時預告2月中旬將會對電腦晶片、製藥、鋼、鋁等加徵關稅，多過祭出報復性關稅反制，中國大陸將向WTO提起訴訟並採取反制，全球貿易戰正式開打。

江啟臣分析，川普2.0時代是「關稅是武器、交易是目的、對話會繼續」。川普透過關稅要求加、墨、中三國解決移民和毒品問題，但另一個更重要目的是要平衡巨額貿易逆差，三國雖都是美國前三大貿易夥伴，而其中中國大陸、墨西哥分居對美逆差第1、2名，加拿大僅是逆差第9名，而台灣排名第6，關稅制裁恐難避免。

江啟臣表示，川普揚言對晶片加徵關稅，但台積電在晶片製造有其優勢與難以取代的地位，美國各產業對其高度依賴，對台積電課徵高關稅不見得符合美國利益，江啟臣認為，台積電雖可老神在在，但台灣半導體產業不是只有台積電，加徵關稅對象更可能不限於晶片。

江啟臣認為，川普向來「醉翁之意不在酒」，畢竟關稅只是武器，交易才是真正目的，貿易逆差恐怕才是川普想要解決的問題，面對川普加徵關稅，加、墨、中三國都表示將採取反制，而美國也將會依「報復條款」，對反制國家再提高關稅稅率，關稅戰陷入惡性循環，恐將衝擊全球經濟。

江啟臣指出，過去因為地緣政治風險，台灣產業已從「China＋1」到「Taiwan＋1」，川普2.0的關稅大刀，是否會開啟「USA＋1」？面對未來4年「只談價值、不談價格」的大談判時代，如何以「台灣優先」應對「美國優先」？除了要保持自身優勢，盤點籌碼，擬妥策略，更要能洞燭機先、因勢利導，才能在「give and take」的談判過程，換取最大的國家利益。