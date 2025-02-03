【重磅快評】宮廟談信任轉身提覆議 又一個騙神明的閣揆？　

行政院長卓榮泰初五到南投竹山紫南宮參拜祈福時說，期盼朝野、社會互相信任關懷，充滿溫暖。才說完沒多久，行政院就針對國會通過的選罷法送出覆議案，朝野再次開戰，閣揆在神明前講一套、背後做的卻是另一套，這樣好嗎？

卓榮泰初五到許多民眾前往求發財金的紫南宮參拜時說，全國都知道到紫南宮求平安、求發財金，讓自己有信心在新的一年更有發展。他覺得最大的喜事，就是信任團結加念力，「台灣目前也就需要這樣」，盼朝野、社會要互相信任、關懷，充滿溫暖。

但這廂溫情高喊團結、信任的話才說完沒多久，行政院就宣布對選罷法提覆議；民進黨立院黨團總召柯建銘更公開說，民進黨立法院黨團反罷免最鐵的團隊成軍，還宣稱，禮拜一選罷法覆議案、禮拜二總預算覆議案、禮拜三財劃法覆議案，「殲滅藍白時間到了」。

換句話說，農曆春節假期結束的開工，朝野已可預期將因選罷法、總預算等連串覆議案，加上立委罷免潮持續對立，完全看不到一絲絲所謂的朝野互相信任、關懷、充滿溫暖。

從國會改革法案、憲法訴訟法到選罷法，行政院不管是不是自身主管法案，對於國會通過黨意不想遵守的法案一律提覆議；即使覆議一再失敗，閣揆卻依然故我、甚至持續加碼演出。

不管是選罷法或財劃法，先前在立法院討論時，行政院不僅先棄守責任、未提出政院版本，又無法再國會善盡溝通、爭取朝野都可接受的條文，最後在無法贏得多數支持下通過法案，行政院如今同樣招數一再上演，對立院送出的新法提覆議，覆議一再失敗也不用負責，除了釋憲尋求大法官聲援、就是號召支持者罷免不同意見者，這算哪門子責任政治？

明知選罷法的覆議案在當前國會生態下，勢必會遭到否決，閣揆卻仍堅持要提覆議，難怪被質疑僅為拖延新法上路、企圖協助掩護民進黨發起的大罷免。

前閣揆蘇貞昌多年前曾在台北市保安宮當著神明面前表示：「我不會選第三次（新北市長）」，當時他義正嚴詞說：「美國華盛頓總統可以選第三次而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓。我，貞昌，不敢違逆，所以我對台北縣始終感情濃厚；但我不會選第三次！」但他後來仍同意接受黨的徵召，披掛上陣參選新北市長。從此被貼上「連神明都敢騙」的標籤。

卓榮泰院長明知過年前就已決定對選罷法提覆議、也心知肚明當前的大罷免潮下，朝野看不到一點互信，卻還在宮廟前高談期盼朝野互相信任、關懷、充滿溫暖。這樣的談話，難道是忘了前閣揆蘇貞昌「連神明也敢騙」的前車之鑑？