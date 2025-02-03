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黃國昌喊推司法改革 林俊憲揭2盤算：演給小草看
民眾黨立院黨團總召、代理黨主席黃國昌今宣布新會期優先推動司法改革，不容民進黨踐踏司法專業獨立。民進黨立委林俊憲批評，所謂司法改革就是要救前民眾黨主席柯文哲，表演性質非常高，是要演給小草看，因為黨主席改選在即，黃須鞏固自身地位。
林俊憲指出，藍白將民生優先喊在嘴邊，但民眾黨黃國昌、國民黨傅崐萁鬧了一年多，卻沒有任何的福國立民的民生法案，現又嗆聲要先推所謂的司法改革法案，基本上就是救柯文哲的法案，表演性質非常高。
林俊憲續指，因為黃國昌要演給小草看，讓小草知道他心裡念茲在茲的還是「要救柯文哲」，他認為黃國昌正在鞏固其黨主席的地位，尤其民眾黨黨主席改選在即，否則柯文哲犯的案子，就應讓司法去審判。
他指出，各界應該尊重司法，因為司法是任何一個國家的最後一道防線，黃國昌因為柯文哲貪汙犯法就要修改司法，人民會接受嗎？黃國昌所謂的民生法案到底在哪裡？從來沒有聽過藍白在講，全部都是政治鬥爭的思維。
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