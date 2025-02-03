拔麥克風毀門窗！去年衝突立院花57萬維修 藍要綠埋單

立法院朝野立委去年一整年多次為重大法案上演全武行，不只怒拔麥克風，甚至破窗佔領議場。根據立法院內部統計修繕經費要花57萬多元，國民黨立委羅智強表示，立法院所有公務來自納稅人的辛苦錢，民進黨團應該負起損害賠償責任，趕快賠償立法院。

立法院三黨不過半，去年朝野衝突猶如家常便飯，三讀闖關國會改革時爆發佔領主席台事件，多名朝野立委掛彩，而民進黨立委在審查財劃法時，一度怒拔麥克風；另外在立法院闖關選罷法時，綠委也半夜破窗佔領議場，這些全武行場景，多次登上國際媒體。

根據羅智強向立法院調閱資料顯示，立院去年第一會期發生國會改革衝突，導致議場大門變形、窗簾軌道、主席椅子損壞等，總共花費11萬5500元經費；立法院第二會期審查財政收支劃分法、選罷法、立院職權行使法三大法時，主席台麥克風、議場窗戶、主席台、委員椅等遭損壞，總計花費45萬6200元。立院去年一整年為此維修，共計耗資57萬1700元經費。

羅智強本會期提出「立法委員行為法」第7條修正草案，有鑑於113年立法院議場爆發多次衝突，不僅造成立法院公物大量毀損，甚至攻擊、禁錮立法院院長與議事人員、搶奪竊取議事資料、毀越門窗、破壞麥克風等，因此修法增訂，立委破壞麥克風、拘禁主席與議事人員、毀越門窗等，若造成公物損壞，應負賠償責任。

羅智強表示，立法院所有公物都來自於納稅人辛苦錢，身為立委本來就該珍惜。民進黨為自己政治目的衝撞立院該有的程序，使出極端手段破壞公物，民進黨應該負擔損害賠償責任。