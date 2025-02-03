日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日
春節後上班第一天，台中市市政府舉行團拜。市長盧秀燕受訪證實「今年有訪日計畫」
日本台灣交流協會官方刊物專訪市長，盧秀燕是「次世代領袖」，並透露會安排訪日。盧秀燕早上證實今年「有出訪日本的計畫」等安排確定就會公布。
盧秀燕說，謝謝日本媒體的肯定，非常感謝。台灣跟日本的關係一向非常密切，尤其是台中市。例如1908年日本時代為紀念縱貫線鐵路開通，特別在台中公園新建「湖心亭」，我們把這座建築物當作台中市政府的府徽。從這樣一個例子就可知道台中跟日本的關係非常密切。
日本也是台中在全世界各國，締結第二多姊妹市及友好城市的國家。過去這幾年我們非常重視城市外交，但因疫情關係而耽擱，現在疫情已結束，台中市當然要加強城市外交、國民外交及出訪工作。
盧秀燕最後表示，今年我的確有出訪日本的計畫，等計畫確定後，會再向外界報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言