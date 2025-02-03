日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日

春節後上班第一天，台中市市政府舉行團拜。市長盧秀燕受訪證實「今年有訪日計畫」

日本台灣交流協會官方刊物專訪市長，盧秀燕是「次世代領袖」，並透露會安排訪日。盧秀燕早上證實今年「有出訪日本的計畫」等安排確定就會公布。

盧秀燕說，謝謝日本媒體的肯定，非常感謝。台灣跟日本的關係一向非常密切，尤其是台中市。例如1908年日本時代為紀念縱貫線鐵路開通，特別在台中公園新建「湖心亭」，我們把這座建築物當作台中市政府的府徽。從這樣一個例子就可知道台中跟日本的關係非常密切。

日本也是台中在全世界各國，締結第二多姊妹市及友好城市的國家。過去這幾年我們非常重視城市外交，但因疫情關係而耽擱，現在疫情已結束，台中市當然要加強城市外交、國民外交及出訪工作。

盧秀燕最後表示，今年我的確有出訪日本的計畫，等計畫確定後，會再向外界報告。