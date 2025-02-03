快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示今年有出訪日日本的計畫。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示今年有出訪日日本的計畫。記者陳秋雲/攝影

春節後上班第一天，台中市市政府舉行團拜。市長盧秀燕受訪證實「今年有訪日計畫」

日本台灣交流協會官方刊物專訪市長，盧秀燕是「次世代領袖」，並透露會安排訪日。盧秀燕早上證實今年「有出訪日本的計畫」等安排確定就會公布。

盧秀燕說，謝謝日本媒體的肯定，非常感謝。台灣跟日本的關係一向非常密切，尤其是台中市。例如1908年日本時代為紀念縱貫線鐵路開通，特別在台中公園新建「湖心亭」，我們把這座建築物當作台中市政府的府徽。從這樣一個例子就可知道台中跟日本的關係非常密切。

日本也是台中在全世界各國，締結第二多姊妹市及友好城市的國家。過去這幾年我們非常重視城市外交，但因疫情關係而耽擱，現在疫情已結束，台中市當然要加強城市外交、國民外交及出訪工作。

盧秀燕最後表示，今年我的確有出訪日本的計畫，等計畫確定後，會再向外界報告。

台中市 日本台灣交流協會 盧秀燕

延伸閱讀

日媒封「次世代領袖」 盧秀燕透露出訪計畫：家族與日有淵源

盧秀燕大年初一連跑4廟發紅包 有人從宜蘭來拿紅包沾喜氣

盧秀燕發表除夕談話 「3個感謝」最先向這群人致敬

台中藍綠委全罷 盧秀燕：見證台中8位立委做得很好

相關新聞

日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日

春節後上班第一天，台中市市政府舉行團拜。市長盧秀燕受訪證實「今年有訪日計畫」

民進黨團新會期三長名單出爐 老柯續任 她首任書記長

春節連假近尾聲，民進黨立院黨團傳出除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。不過，柯建銘稍早在臉書公布全新陣容，吳...

新會期續推司改 白要推不在籍投票

民眾黨新會期決定繼續推動《棄保潛逃罪》、《不法關說罪》、虛擬資產專法與不在籍投票！民眾黨3日召開記者會，宣告新會期的優先法案，盼透過司法與金融資產管理的完善，減少詐騙發生。針對行政院長卓榮泰第三次提出覆議，民眾黨總召黃國昌強調，覆議案一定不會通過，盼卓榮泰知所進退、儘速下台負責才是。

政院團拜歎無茶點 卓揆盼喜氣化解僵局

「新春團拜很可惜，連購買茶點的預算都沒有了！」行政院長卓榮泰3日出席新春團拜時苦笑說，原本希望不要大拜拜式的團拜，但連茶點預算都沒有，「只能以拱手替代」。

沒有民眾願意看到政治對立衝突 侯友宜喊話：不再對立衝突

大年初六開工，適逢六十年首見的雙立春節氣，新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜有感表示，雙立春講好話、正能量可以好運...

行政院新春團拜沒茶點 卓榮泰：不是省 是沒了

行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫與行政院發言人李慧芝上午一起出席「行政院114年新春團拜」，卓榮泰表示先是抱歉連準備最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。