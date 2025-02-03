沒有民眾願意看到政治對立衝突 侯友宜喊話：不再對立衝突

大年初六開工，適逢六十年首見的雙立春節氣，新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜有感表示，雙立春講好話、正能量可以好運一整年，政治是溝通的藝術，沒有民眾願意看到政治對立衝突，期待府會和諧、努力團結，他會跟議員同心齊力。

今天議會新春團拜由議長蔣根煌、副議長陳鴻源與祕書長陳王正源率領主持，侯友宜也帶著三位副市長劉和然、朱惕之、陳純敬到場參與，不少人對劉和然喊加油，言外之意不言而諭。

侯友宜致詞時表示，在這幾年當市長期間，感謝議長蔣根煌、副議長陳鴻源與各黨派支持，其中最辛苦的是議會所有幕僚作業同仁，讓議事順暢，因為大家幫忙，才有今天。

侯友宜指出，今天上班第一天，是六十年僅見的的雙立春節氣，代表天地雙重的祝福，今天只要帶著正能量，開開心心說好話，一整年都會非常好運，「一年雙立春、黃土也會變成金」，會好運一世人。

侯友宜有感指出，他都是用這樣心情，他提到「政治是溝通協調藝術、不是對立衝突」，沒有民眾願意看到政治對立衝突，更不希望看到府會不和諧，不管怎麼樣都是為新北市民著想，期待也謝謝大家幫忙，在府會和諧、努力團結下，朝這個方向繼續努力，市長會跟議員同心齊力。

侯友宜說，蛇年雙立春，新北市會雙重加倍建設，基礎建設加倍、計畫建設加速、社會福利加碼，今年運會很好，祝福大家新年快樂，並把身體健康照顧好，就會很有錢。