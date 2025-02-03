政院團拜歎無茶點 卓揆盼喜氣化解僵局
「新春團拜很可惜，連購買茶點的預算都沒有了！」行政院長卓榮泰3日出席新春團拜時苦笑說，原本希望不要大拜拜式的團拜，但連茶點預算都沒有，「只能以拱手替代」。他強調，接下來還要開政務會議、審議優先法案，面對國會監督與人民期待，新年更要戰戰兢兢，讓未來工作更順利。他也期待用新年喜氣，化解政治的僵局。
適應新年新狀況
行政院新春團拜現場來了許多本院的政委、公務員等人，現場的擺設相當簡約。卓榮泰表示，原本政院安排的拜年希望不是傳統的大拜拜，不過連準備茶點的錢都被刪掉了，行政院新聞傳播處在年前也因預算被刪取消手語服務，他們會設法恢復。
他很感謝公務員的認真付出，面對人民的要求與國會的監督，都是很好的人生歷練，以後回憶都會覺得付出是值得的。卓榮泰並請行政院同仁要在每個細節更戰戰兢兢，不能出一點差錯，期待未來的工作更順利，他強調，總統賴清德非常關心國家與社會正常的運作，產業界對於國際新變局也很關心政府如何因應。
團拜僅20分鐘
「公務員要為人民作好的、對的事情！」卓榮泰指出，在新春祝賀後，將會召開政務會議，將重大法案排出來，還有將過年發生的事情緊急處理，並請同仁看看送到國會的覆議公文有沒有被立法院收走。
卓榮泰最後說，希望政治上的僵局可以用新年的喜氣沖掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言