政院團拜歎無茶點 卓揆盼喜氣化解僵局

「新春團拜很可惜，連購買茶點的預算都沒有了！」行政院長卓榮泰3日出席新春團拜時苦笑說，原本希望不要大拜拜式的團拜，但連茶點預算都沒有，「只能以拱手替代」。他強調，接下來還要開政務會議、審議優先法案，面對國會監督與人民期待，新年更要戰戰兢兢，讓未來工作更順利。他也期待用新年喜氣，化解政治的僵局。

適應新年新狀況

行政院新春團拜現場來了許多本院的政委、公務員等人，現場的擺設相當簡約。卓榮泰表示，原本政院安排的拜年希望不是傳統的大拜拜，不過連準備茶點的錢都被刪掉了，行政院新聞傳播處在年前也因預算被刪取消手語服務，他們會設法恢復。

他很感謝公務員的認真付出，面對人民的要求與國會的監督，都是很好的人生歷練，以後回憶都會覺得付出是值得的。卓榮泰並請行政院同仁要在每個細節更戰戰兢兢，不能出一點差錯，期待未來的工作更順利，他強調，總統賴清德非常關心國家與社會正常的運作，產業界對於國際新變局也很關心政府如何因應。

團拜僅20分鐘

「公務員要為人民作好的、對的事情！」卓榮泰指出，在新春祝賀後，將會召開政務會議，將重大法案排出來，還有將過年發生的事情緊急處理，並請同仁看看送到國會的覆議公文有沒有被立法院收走。

卓榮泰最後說，希望政治上的僵局可以用新年的喜氣沖掉。

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