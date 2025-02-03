新會期續推司改 白要推不在籍投票

民眾黨新會期決定繼續推動《棄保潛逃罪》、《不法關說罪》、虛擬資產專法與不在籍投票！民眾黨3日召開記者會，宣告新會期的優先法案，盼透過司法與金融資產管理的完善，減少詐騙發生。針對行政院長卓榮泰第三次提出覆議，民眾黨總召黃國昌強調，覆議案一定不會通過，盼卓榮泰知所進退、儘速下台負責才是。

強化司改防詐騙

黃國昌先宣布新會期的黨團幹部，包括副總召張啓楷與幹事長陳昭姿。隨後他便說明民眾黨的優先法案，包括修正《刑事訴訟法》在被害人救濟上保障不足之處，還有制定《不法關說罪》、《棄保潛逃罪》與《妨害司法公正罪》。黃國昌強調，幫助詐騙集團洗錢的林秉文得以囂張棄保潛逃，就是因為民進黨政府司改無力，沒有制定這些法律。

他不滿指出，總統賴清德近日批評警察詐欺案破案率太低，但卻沒有先將法治完善化，難怪警察基層會大表不滿。同黨立委黃珊珊指出，虛擬貨幣愈來愈多人在使用，但金管會目前僅有自律辦法管束，未來將制定專法，針對業者、從業人員與業務招攬進行資格管理，不能隨便一個人就可以從事相關產業。

廢除印花娛樂稅

另外，新的《財劃法》已經通過，地方將多出3753億財源，因此黃珊珊認為，已經相當過時的「印花稅」與』「娛樂稅」可以刪除了，過去全台地方政府一年從這兩個稅僅獲得140億與20億，如今地方已獲得新的財源，且財政部目前已經讓地方政府自行決定是否徵收娛樂稅，將推動這兩個稅廢除。

民眾黨立委麥玉珍強調，歐洲如奧地利、匈牙利、愛爾蘭、德國、西班牙與英國都已經採用通訊投票，亞洲也有日本、澳洲、馬來西亞與紐西蘭已經採用，立法院也應該儘速通過「不在籍投票」。同黨立委吳春城則希望修法將義務教育年齡往下延伸、給祖父母育孫假，盼擴大國民教育、減輕家長負擔。

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